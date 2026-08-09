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Pérou: au moins 13 morts dans un accident de la route proche de Cusco

Au moins 13 morts dans un accident de la route au Pérou

epa13146563 Members of the Peruvian National Police are on the scene where a small plane flying over the Nazca Lines crashed, killing at least 13 people, including 11 tourists, in the provincial munic ...
La police péruvienne a dû intervenir pour un gros accident de la route (photo prétexte).Image: EPA EFE
Un grave accident de la route s'est produit dans la région de Cusco, au Pérou. Au moins treize personnes ont été tuées et quatre blessées.
09.08.2026, 11:3309.08.2026, 11:33

Au moins treize personnes ont été tuées et quatre blessées samedi matin dans une collision entre un minibus et un semi-remorque sur une route entre les localités de Chalhuahuacho et d'Arequipa, dans la région de Cusco, au sud-est du Pérou. Le camion était à l'arrêt.

Un chef de la police locale a indiqué que les causes de l'accident font actuellement l'objet d'une enquête. Il a détaillé:

«Nous avons malheureusement reçu des informations faisant état de 13 décès, dont des enfants et des adultes. Quatre blessés ont été transférés d'urgence à l'hôpital d'Arequipa»

D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du minibus n'aurait pas vu le semi-remorque immobilisé sur la chaussée, apparemment en raison d'un problème mécanique, avant d'encastrer son véhicule à l'arrière du poids lourd. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avant du minibus complètement détruit par la collision. (btr/ats)

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