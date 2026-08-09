Au moins 13 morts dans un accident de la route au Pérou

La police péruvienne a dû intervenir pour un gros accident de la route (photo prétexte). Image: EPA EFE

Un grave accident de la route s'est produit dans la région de Cusco, au Pérou. Au moins treize personnes ont été tuées et quatre blessées.

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Au moins treize personnes ont été tuées et quatre blessées samedi matin dans une collision entre un minibus et un semi-remorque sur une route entre les localités de Chalhuahuacho et d'Arequipa, dans la région de Cusco, au sud-est du Pérou. Le camion était à l'arrêt.

Un chef de la police locale a indiqué que les causes de l'accident font actuellement l'objet d'une enquête. Il a détaillé:

«Nous avons malheureusement reçu des informations faisant état de 13 décès, dont des enfants et des adultes. Quatre blessés ont été transférés d'urgence à l'hôpital d'Arequipa»

D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du minibus n'aurait pas vu le semi-remorque immobilisé sur la chaussée, apparemment en raison d'un problème mécanique, avant d'encastrer son véhicule à l'arrière du poids lourd. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'avant du minibus complètement détruit par la collision. (btr/ats)