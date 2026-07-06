Marine Le Pen hors-jeu? Le verdict tombe demain

Si la justice française confirme la condamnation de Marine Le Pen, l'ancienne présidente du RN ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles de 2027. Image: montage watson

La dynastie Le Pen risque de disparaître mardi

Pendant un demi-siècle, la famille Le Pen a profondément marqué la vie politique française. La justice pourrait bientôt mettre l'héritière du clan sur la touche.

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Mardi, une cour d'appel parisienne dira si la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds européens, prononcée au début de l'année 2025, est fondée. Si le jugement est confirmé, celle qui faisait jusqu'ici figure de favorite pour l'élection présidentielle de 2027 ne pourra pas se présenter.

Et les éléments à charge contre la figure de proue du Rassemblement national (RN) paraissent accablants. Longtemps en tête des sondages, elle devra probablement céder sa place à son dauphin, Jordan Bardella. Ce serait presque un évènement historique: une présidentielle sans le nom Le Pen. Une telle situation ne s'est plus produite en France depuis 1981. Jean-Marie Le Pen s'est depuis présenté à quatre reprises, sa fille Marine à trois.



Si elle ne peut pas briguer un quatrième mandat présidentiel en avril 2027, ce serait sans doute la fin d'une dynastie familiale qui a davantage influencé la politique française que n'importe quel autre clan politique, même si aucun Le Pen n'est jamais parvenu à entrer à l'Elysée.

Le quartier général du clan

S'il existe un symbole de la fortune des Le Pen, c'est bien le manoir de Montretout, située dans la cossue commune de Saint-Cloud, aux portes de Paris. Depuis sa terrasse, la vue embrasse toute la capitale. Au rez-de-chaussée, Jean-Marie Le Pen recevait ses visiteurs dans un bureau encombré de disques de musique militaire, de deux sculptures d'Arno Breker, sculpteur favori d'Hitler, ainsi que de photographies et de médailles.

Le père et la fille Le Pen, dans le bureau de Montretout en 2002. Image: getty images

Parmi ces décorations, aucune n'a été décernée par la République française. Le fondateur du Front national (FN), décédé en 2025, incarnait le contre-modèle de la République, son opposé. C'est à Montretout qu'il élaborait ses provocations sur les chambres à gaz («un détail de l'histoire») ou sur «l'inégalité des races». C'est aussi là qu'il a défrayé la chronique en mettant son épouse Pierrette à la porte, lui conseillant d'aller gagner sa vie comme femme de ménage. Elle lui avait répondu en posant à moitié nue dans Playboy, armée d'un chiffon et d'un aspirateur.

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Les circonstances dans lesquelles Jean-Marie Le Pen est devenu propriétaire de Montretout ne sont d'ailleurs toujours pas totalement élucidées. En 1976, un riche sympathisant a légué la villa ainsi que plusieurs millions au président du Front national – un héritage qui a suscité de vives réactions. La même année, un attentat à la bombe commis de nuit contre la demeure familiale a fait plusieurs blessés, parmi lesquels la jeune Marine Le Pen. Les auteurs de l'attaque n'ont jamais été retrouvés.

Grâce à cet héritage, Jean-Marie Le Pen s'est solidement installé à la tête du FN. Ses compagnons de route, parmi lesquels d'anciens collaborateurs du régime de Vichy et un ancien membre de la Waffen-SS, ne le voyaient pourtant au départ que comme une simple marionnette. En multipliant les discours contre l'immigration, il a progressivement gagné du terrain lors des élections des années 1980 et 1990. En 2002, il est même arrivé devant le candidat socialiste Lionel Jospin au premier tour de la présidentielle, avant d'être largement battu par Jacques Chirac au second.

Jean-Marie Le Pen est décédé en janvier 2025, à l'âge de 96 ans. image: etienne laurent

En 2011, sa fille Marine Le Pen lui succède. Elle transforme le Front national, longtemps considéré comme un parti infréquentable, en un «Rassemblement national» à l'image plus policée, allant jusqu'à exclure son propre père du parti. Le patriarche se retire alors à Montretout, d'où il déclare, amer:

«J'espère qu'elle abandonnera mon nom le plus vite possible»

Depuis la villa, il pousse parallèlement sur le devant de la scène sa petite-fille préférée, Marion Maréchal-Le Pen, dont les positions ultraconservatrices et néolibérales compliquent la tâche de sa tante. De son côté, la cheffe des députés RN se rend en Israël, obtient le soutien des célèbres chasseurs de nazis Beate et Serge Klarsfeld et commence à tenir un discours inédit pour le parti, affirmant notamment que «l'islam est compatible avec la République».

Dépassée par son poulain

Pendant ce temps, l'étau judiciaire se resserre autour de Marine Le Pen. Celle qui reste la favorite des sondages pour la présidentielle confie la présidence du RN à son jeune conseiller de 27 ans, Jordan Bardella. Rapidement, celui-ci obtient des taux de popularité supérieurs aux siens. Aujourd'hui, Marine Le Pen apparaît marquée par les épreuves et sa voix laisse transparaître une certaine amertume. Certes, sa stratégie de normalisation du parti a porté ses fruits. Mais alors qu'elle semblait enfin aux portes de l'Elysée, au moment même où son projet politique était sur le point d'aboutir, son héritier politique est en train de lui voler la vedette.

Jordan Bardella, 30 ans, est président du Rassemblement national depuis 2021. Getty Images

Pour l'instant, chacun continue à jouer son rôle. Jordan Bardella fait comme si Marine Le Pen allait obtenir gain de cause en appel, tandis que cette dernière fait comme si elle avait encore l'énergie nécessaire pour mener une campagne présidentielle. Le fait qu'elle n'ait jamais vraiment rêvé d'une carrière au sommet de l'Etat finit-il par la rattraper? Son père avait d'abord désigné son aînée, Marie-Caroline, comme héritière politique. Marine aurait préféré rester avocate et défendre des mineurs délinquants, comme elle le faisait au début de sa carrière.

Le patriarche a finalement choisi de miser sur elle. Mais 30 ans plus tard, sous la pression de la justice, sa candidature donne parfois l'impression d'être davantage un devoir qu'une véritable ambition.

La dynastie politique des Le Pen touche-t-elle à sa fin? Jean-Marie Le Pen est décédé en janvier 2025, à l'âge de 96 ans, dans sa villa. Avec lui, la famille a aussi perdu son point de ralliement, symbole de son ancienne puissance. En juin dernier, Marine Le Pen et ses soeurs ont vendu le manoir de Montretout. Le clan Le Pen est désormais sans ancrage. (adapt. tam)