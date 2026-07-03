L'incendie s'est déclaré près de la Costa Brava, dans le nord-est de l'Espagne, vendredi 3 juillet 2026. Vidéo: afp

Un incendie s'est déclaré près de la très touristique Costa Brava

Le feu est parti dans la matinée près de la commune de La Bisbal d'Empordà, à proximité de Gérone, en Espagne, à une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne. Une dizaine de communes sont confinées.

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Un incendie s'est déclaré vendredi près de la touristique Costa Brava, dans le nord-est de l'Espagne, une zone du littoral catalan très fréquentée en été. Le feu est parti dans la matinée près de la commune de La Bisbal d'Empordà, à proximité de Gérone, à une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne.

Le vent a attisé la progression des flammes, donnant naissance à un épais nuage de fumée, ce qui a poussé les autorités à ordonner le confinement de plus d'une dizaine de communes, parmi lesquelles Platja d'Aro, une ville touristique du littoral.

70 enfants évacués

Les services de secours régionaux ont fait état de l'évacuation de 150 personnes, dont 70 enfants qui se trouvaient dans un camp de vacances. «La difficulté, c'est que l'incendie ne sera pas statique», a déclaré David Borrell, le chef des pompiers catalans.

Plus de 200 pompiers, dont onze unités aériennes, travaillent à l'extinction du sinistre. Des images publiées par les pompiers catalans montrent des hélicoptères larguant des cargaisons d'eau sur le feu, dans un terrain vallonné et boisé pris dans des masses de fumée grise et orange.

Des baigneurs se trouvant sur une plage voisine ont vu un avion bombardier d'eau les survoler à basse altitude, alors que la fumée envahissait l'horizon.

Afin de faciliter les opérations, les pompiers ont demandé sur X aux Barcelonais qui ont l'habitude de se rendre dans cette région côtière très prisée pour y passer le week-end, de «reporter leurs déplacements».

L'incendie n'est pas maîtrisé

Face à l'aggravation des conditions à cause du vent, le président du gouvernement régional catalan, Salvador Illa, a demandé l'intervention de l'armée et de son Unité militaire d'urgence pour éteindre cet incendie ainsi qu'un autre, pour l'instant de moindre ampleur, déclaré un peu plus au nord.

«C'est un incendie qui est actif, qui n'est pas maîtrisé», a souligné Salvador Illa à propos du foyer principal, demandant aux habitants concernés de respecter les consignes de confinement.

La ministre de l'Intérieur du gouvernement catalan, Nuria Parlon, a indiqué que les flammes avaient déjà ravagé 1280 hectares, et que 200 hommes des services d'urgence de l'armée étaient en route.

Le Premier ministre Pedro Sanchez a exprimé sa préoccupation, et appelé la population à la prudence. Enfin la police catalane a indiqué avoir interpellé un homme soupçonné d'avoir déclenché un feu «en utilisant une meuleuse sur le bord de la route».

En première ligne du changement climatique

Située en première ligne du changement climatique en Europe, l'Espagne a vécu l'été dernier «les pires incendies de son histoire récente», a rappelé en mai le Premier ministre Pedro Sánchez.

En 2025, plus de 393 000 hectares ont été ravagés par les flammes dans le pays, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

Au cours des plus de 8000 incendies recensés dans l'année, huit personnes ont perdu la vie, 86 ont été blessées et plus de 42 000 ont été évacuées, d'après le ministère de l'intérieur. (ag/ats)