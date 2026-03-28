Les Britanniques manifestent contre l'extrême-droite

Environ 50 000 personnes ont manifesté à Londres samedi contre l'extrême-droite. Image: EPA

Environ 50 000 personnes ont défilé samedi à Londres pour protester contre l'extrémisme de droite. La politique d'immigration du gouvernement britannique était notamment visée.

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Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans le centre de Londres lors d'une marche contre l'extrême-droite, à l'appel d'un collectif d'associations et de personnalités de gauche. Elles scandaient notamment «Non à la haine». La police locale a indiqué une «estimation approximative» de 50 000 participants.

Cette marche intervient près de six mois après celle, d'une ampleur inédite, organisée par l'agitateur d'extrême-droite Tommy Robinson, qui avait réuni plus de 150 000 personnes, et dans un contexte de montée en puissance du parti Reform.

La « plus grande marche de l'histoire»

Organisée par la Together Alliance, collectif qui regroupe notamment Amnesty International, le syndicat Unite ou encore l'association antiraciste Stand Up to Racism, cette marche a été présentée comme «la plus grande contre l'extrême-droite de l'histoire du Royaume-Uni».

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Les manifestants se sont rassemblés en fin de matinée non loin de Hyde Park pour gagner Whitehall, où se trouvent les principaux bureaux du gouvernement britannique. Parmi les nombreuses pancartes: «Non au racisme» ou «vous ne pouvez pas nous diviser».

Des personnalités politiques étaient également présentes, dont le chef des Verts, Zack Polanski, ou l'ex-leader du Labour Jeremy Corbyn.

«Climat toxique »

Emily Roth (23 ans), étudiante en droit international à Edimbourg, a tenu à faire le déplacement afin de dénoncer «le climat toxique mondial». Même tonalité pour son amie Tatiana. Selon elle:

«Nous vivons une période très dangereuse où certains politiciens d'extrême droite essaient de nous diviser»

La possibilité de voir Nigel Farage, l'ex-héraut du Brexit et chef de Reform, arriver au pouvoir (il est en tête dans les sondages) est une source de «préoccupation» pour Robert Gadwick (48 ans), actuellement sans emploi, a déploré:

«Nous avons déjà connu cela avec le Brexit: ce sont les mêmes mensonges et pourtant certaines personnes décident d'y croire»

La politique migratoire en question

Rose Batterfield, une retraitée de Stratford-upon-Avon (centre), a elle indiqué «ne plus reconnaître le Labour», se disant «stupéfaite» par la politique migratoire actuelle:

«L'idée que l'on puisse mettre en oeuvre des idées d'extrême-droite pour arrêter l'extrême-droite est absurde»

Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024, a fait de la lutte contre l'immigration l'une de ses priorités. En novembre, son gouvernement a annoncé une réforme d'ampleur de la politique d'asile, visant à décourager les arrivées de migrants traversant la Manche sur de petites embarcations. Des élections locales doivent se tenir le 7 mai prochain. (btr/ats)