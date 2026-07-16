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Ukraine: le ministre Fedorov annonce sa démission

epa12891619 Ukrainian Defence Minister Mykhailo Fedorov arrives for the virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group, in Berlin, Germany, 15 April 2026. The Ukraine Defense Contact Group (UDCG ...
Fedorov était le plus jeune ministre de la Défense que l'Ukraine ait jamais connu.Keystone

Le ministre ukrainien de la Défense annonce sa démission

A 35 ans, Mykhaïlo Fedorov quitte son poste dans le cadre du remaniement gouvernemental initié par Volodymyr Zelensky.
16.07.2026, 09:2616.07.2026, 09:26

Le ministre de la Défense ukrainien Mykhaïlo Fedorov a déclaré mercredi qu'il quittait ses fonctions, après la démission de la première ministre, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental voulu par le président Volodymyr Zelensky.

«Ce fut un grand honneur de servir le peuple ukrainien en tant que ministre de la Défense», a-t-il écrit sur Telegram dans un long message, listant les succès de son ministère, dont il avait pris la tête en janvier. Il cite notamment le développement de la production et de l'utilisation des drones, ainsi que le lancement d'une vaste réforme de l'armée et notamment de ses contrats, «impopulaire mais extrêmement nécessaire».

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Cette annonce intervient après que le parlement ukrainien a entériné mardi la démission de la première ministre Ioulia Svyrydenko, voulue par le président ukrainien, qui a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental afin d'accompagner un changement de «stratégie politique».

Avocat de l'utilisation croissante des drones

Nommé à 35 ans, Fedorov était le plus jeune ministre de la Défense que l'Ukraine ait jamais connu. Il avait pris la tête du ministère avec la tâche d'insuffler une énergie nouvelle dans la machine de guerre de Kiev, après quatre ans d'invasion russe.

Il a été l'un des premiers avocats de l'utilisation croissante des drones, devenus incontournables sur le front. «Nous avons acquis plus de drones en quatre mois qu'au cours de l'année précédente tout entière», a-t-il affirmé dans son communiqué.

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C'est lui aussi qui avait contacté le milliardaire Elon Musk pour obtenir une connexion satellite Starlink pour les troupes ukrainiennes, un élément aujourd'hui crucial de leur organisation militaire, et pour faire couper l'accès des troupes russes à cette technologie.

Klymenko pressenti pour le remplacer

Serguiï Sternenko, conseiller auprès du ministère, a annoncé dans la foulée qu'il quittait également ses fonctions dans un message sur Telegram. Il y loue le ministre sortant et le travail accompli, et déplore les «obstacles bureaucratiques et empêchements délibérés».

Selon des médias ukrainiens, Fedorov pourrait être remplacé par l'actuel ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko. (jzs/afp)

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