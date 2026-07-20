Larry a 19 ans, un noble âge pour un chat. Keystone

Larry le chat en est officiellement à son septième ministre

Locataire immuable du 10 Downing Street depuis 2011, Larry s’apprête à voir défiler son septième Premier ministre. Le chat tigré reste l’un des occupants les plus populaires du cœur du pouvoir.

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Larry le chat, le félin le plus célèbre du Royaume-Uni, accueille lundi son septième colocataire au 10 Downing Street depuis qu'il a commencé à déambuler dans les couloirs du pouvoir il y a plus de quinze ans. Son compte X indique qu'il a 19 ans.

«Les politiciens vont et viennent; les chats restent», a commenté Larry, @Number10cat, sur son compte X, en attendant l'arrivée du nouveau Premier ministre, Andy Burnham, qui succède à Keir Starmer. Et il a déjà donné ses instructions:

«Larry aime prendre son petit-déjeuner à 9 heures, son brunch à 10h30 et son déjeuner à midi, avec de nombreuses collations entre les repas. Le reste du travail, c'est du gâteau»

Voici quatre choses à savoir sur ce félin, occupant permanent des lieux.

Chasser les souris

Larry est arrivé au 10, Downing Street, la résidence officielle du chef de gouvernement britannique, le 15 février 2011, en provenance du refuge pour chiens et chats de Battersea, avec pour mission de chasser les souris du coeur du pouvoir.

Le «tabby cat» (chat tigré) a droit à sa notice sur le site officiel de Downing Street, où il est présenté comme «Chef Souricier». «Larry passe ses journées à accueillir les invités, à inspecter les dispositifs de sécurité et à tester la qualité du mobilier d'époque pour y faire la sieste» peut-on notamment y lire.

Ballet des Premiers ministres

Avant l'arrivée d'Andy Burnham, Larry a déjà connu six Premiers ministres. Il a été accueilli en 2011 par le conservateur David Cameron, parti en 2016 après le choc de la victoire du «oui» au référendum sur le Brexit.

Il a ensuite traversé les tumultes du divorce avec l'UE qui ont emporté Theresa May en 2019, avant d'être témoin du «partygate», ces rassemblements festifs illégaux organisés à Downing Street en pleine pandémie par Boris Johnson.

Il a aussi entrevu Liz Truss, éphémère Première ministre (49 jours) en 2022. Et finalement découvert l'alternance politique, quand Rishi Sunak a cédé la place au travailliste Keir Starmer à la suite de la victoire électorale du Labour en juillet 2024.

Chat-star

Larry peut s'enorgueillir d'avoir un compte X suivi par plus de 900 000 abonnés. Un compte humoristique créé par un anonyme, où entre deux vidéos sur ses congénères, Larry s'y plaint de la météo et égratigne volontiers les politiciens – avec notamment Nigel Farage, leader du parti anti-immigration Reform UK, comme cible récurrente.

Ses 100 premiers jours à Downing Street ont aussi fait l'objet d'un livre, The Larry Diaries, publié en octobre 2011. Signe de son statut de star mondiale, il vole régulièrement la vedette aux dirigeants étrangers reçus au «10». Notamment en décembre dernier, quand il était présent sur le perron pour l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ses concurrents

Pendant les deux ans de Keir Starmer, Larry a dû composer avec la présence des chats de la famille, JoJo et Prince. Car Downing Street ne fait pas seulement office de bureau, c'est aussi la résidence des Premiers ministres en exercice pour ceux qui le souhaitent.

Comment se passera la cohabitation avec le nouveau chef du gouvernement, dont la famille a un chien? On ignore encore toutefois si ce dernier quittera la région de Manchester pour emménager à Londres.

(ats/acu)