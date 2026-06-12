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L'ex-président sud-coréen condamné une troisième fois

FILE - South Korea&#039;s impeached President Yoon Suk Yeol attends a hearing of his impeachment trial at the Constitutional Court in Seoul, South Korea, Feb. 11, 2025. (AP Photo/Lee Jin-man, Pool, Fi ...
Yoon Suk-yeol.Keystone

L'ex-président sud-coréen condamné une troisième fois

L’ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été condamné à 30 ans de prison pour avoir envoyé des drones militaires en Corée du Nord en 2024. La justice l’accuse d’avoir voulu provoquer Pyongyang afin de justifier l’instauration de la loi martiale.
12.06.2026, 06:3712.06.2026, 06:37

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été condamné vendredi à 30 ans d'emprisonnement pour avoir envoyé des drones militaires en Corée du Nord en 2024. Selon les procureurs, le but était de provoquer Pyongyang et créer un prétexte pour déclencher la loi martiale.

Les procureurs spéciaux avaient estimé en avril que la tentative de Yoon Suk-yeol de «fabriquer des conditions de temps de guerre» via ces drones avait porté atteinte à la sécurité de l'Etat, en accroissant les tensions avec le Nord.

La Corée du Sud présente ses excuses pour des drones survolant le Nord

Yoon Suk-yeol a été «condamné à 30 ans de prison» pour ces faits, a déclaré un porte-parole d'un tribunal de Séoul.

L'ancien chef de l'Etat de 65 ans avait déjà été condamné à la prison à vie en février pour «insurrection», pour avoir tenté d'imposer la loi martiale en décembre 2024 et avoir envoyé l'armée au Parlement pour le museler. Il a aussi été condamné à cinq ans d'emprisonnement en janvier dans un autre volet de l'affaire.

(ats/acu)

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