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La Corée du Sud présente ses excuses pour des drones survolant le Nord

epa12870553 South Korean President Lee Jae Myung delivers a speech during an Easter service at Yoido Full Gospel Church in Yeouido, western Seoul, South Korea, 05 April 2026. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OU ...
Le président sud-coréen Lee Jae Myung a présenté lundi ses excuses à Pyongyang pour l'envoi il y a quelques mois de drones en Corée du Nord par des civils.Keystone

La Corée du Sud présente ses excuses pour des drones survolant le Nord

Des drones civils sud-coréens ayant survolé la Corée du Nord ont provoqué des tensions militaires, poussant Lee Jae Myung à présenter des excuses officielles et à condamner ces actes jugés irresponsables.
06.04.2026, 08:1506.04.2026, 08:15

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a présenté lundi ses excuses à Pyongyang pour l'envoi il y a quelques mois de drones en Corée du Nord par des civils dont il a qualifié le comportement d'«irresponsable». Lee Jae Myung déclare:

«Bien que ce ne fût pas l'intention de notre gouvernement, nous exprimons nos regrets à la Corée du Nord pour les tensions militaires inutiles provoquées par les actes irresponsables et imprudents de certaines personnes»

Pyongyang avait annoncé en janvier avoir abattu un drone équipé de «matériel de surveillance» près de la ville nord-coréenne de Kaesong, à quelques kilomètres de la frontière intercoréenne, et promis une réponse «terrible» en cas de nouvelle incursion de drones venus du Sud. Trois civils sud-coréens ont été inculpés.

«Un incident impliquant des drones civils, qui n'aurait pas dû se produire, a eu lieu sous cette administration, et il a été confirmé qu'un responsable du Service national de renseignement et un soldat en service actif étaient impliqués», a indiqué Lee lundi.

En septembre, l'agence officielle nord-coréenne KCNA avait déjà accusé la Corée du Sud d'avoir envoyé un drone similaire au-dessus de Kaesong, affirmant que l'engin s'était écrasé après avoir été neutralisé par un brouillage électronique.

La Corée du Nord tire une dizaine de missile balistiques

Lee Jae Myung veut renouer le dialogue avec le Nord depuis son entrée en fonction l'année dernière, mais le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a qualifié Séoul d'«ennemi le plus hostile», a jusqu'à présent rejeté sa main tendue.

Les deux Etats n'ont jamais signé de traité de paix à l'issue de la guerre de Corée (1950-1953), qui s'est soldée par un armistice. (tib/ats)

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