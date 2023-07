Quelque 37.5 millions d'électeurs sont appelés à renouveler pour quatre ans les 350 membres du Congrès des députés et à élire 208 sénateurs. Près de 2.5 millions de personnes ont déjà voté par correspondance. Le vote s'achèvera à 20H00 (18H00 GMT), mais en raison de l'absence de sondage de sortie des urnes, il faudra attendre environ une heure pour la publication des premiers résultats.

Les derniers sondages donnent la droite et l'extrême-droite vainqueurs.

Le plus haut diplomate chinois a mystérieusement disparu

Depuis trois semaines, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a disparu de la scène publique. Une théorie explosive a fait son chemin sur les réseaux sociaux, mais l'affaire met surtout en lumière le système opaque et répressif de Pékin.

Lorsque Qin Gang a reçu le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko fin juin, il se pavanait encore dans le quartier gouvernemental de Pékin. Mais depuis, cet homme de 57 ans n'a plus donné signe de vie. Le chef de la diplomatie chinoise a disparu sans laisser de trace depuis plus de trois semaines. Pourtant, il participait habituellement à presque tous les plus importants événements diplomatiques.