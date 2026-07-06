Gustavo Petro ne veut pas s'attarder et va partir plus tôt que prévu. Keystone

Le président colombien fera ses adieux plus tôt que prévu

Gustavo Petro, l'actuel président colombien, a annoncé qu'il partirait le 20 juillet et non le 7 août, lors de la prise de fonction de son successeur, Abelardo de la Espriella.

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Le président colombien sortant Gustavo Petro a annoncé dimanche qu'il ferait ses adieux lors de la fête nationale du pays le 20 juillet, et non lors de la prise de fonction prévue le 7 août de son successeur de droite Abelardo de la Espriella.

«Je vous invite, ce 20 juillet, à vous joindre aux forces de l'ordre et, après leur défilé, à écouter mes adieux en tant que chef de l'Etat colombien», a écrit Petro sur X.

«Nous ne le ferons ni le 6 ni le 7 août, car ce sont des dates tragiques. Nous le ferons le 20 juillet sur toutes les places publiques de Colombie», a-t-il ajouté, appelant à une «mobilisation générale pour réclamer l'indépendance et le maintien des réformes sociales».

Sur le réseau social X, il a écrit:

«Nous ne le ferons ni le 6 ni le 7 août, car ce sont des dates tragiques. Nous le ferons le 20 juillet sur toutes les places publiques de Colombie»

Il appelle à une «mobilisation générale pour réclamer l'indépendance et le maintien des réformes sociales».

Le 20 juillet est le jour de la fête nationale de Colombie, ainsi que la date à laquelle le Parlement, renouvelé en mars, doit officiellement commencer à siéger.

Abelardo de la Espriella, soutenu par le président américain Donald Trump, a remporté de justesse fin juin le second tour de l'élection présidentielle face au candidat de gauche Ivan Cepeda.

Abelardo de la Espriella, riche homme d'affaires de 47 ans qui a la double nationalité colombienne et américaine, a promis de traduire Gustavo Petro et ses alliés devant les tribunaux des Etats-Unis.

Gustavo Petro, pour sa part, conteste les résultats des élections, et affirme qu'il prépare un recours devant les tribunaux.

«Désobéissance civile»

Quant à Ivan Cepeda, il a fait savoir qu'il emprunterait «la voie de la désobéissance civile» face à de la Espriella si celui-ci n'abandonnait pas sa nationalité américaine et ne renonçait pas à poursuivre Petro et à l'extrader vers les Etats-Unis.

Sans expérience politique, de la Espriella prône une ligne dure contre la criminalité, promet de favoriser l'investissement privé et de réduire les dépenses publiques de 40%.

Il arrive au pouvoir au moment où Gustavo Petro jouit d'une grande popularité grâce à la réduction historique de la pauvreté et du chômage dans le pays, mais fait aussi l'objet de vives critiques pour son bilan en matière de sécurité, alors que le pays traverse la pire vague de violence de la dernière décennie. (sda/ats/afp/svp)