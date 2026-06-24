C'est fini pour Ivan Cepeda. Keystone

Le candidat de gauche reconnaît sa défaite en Colombie

Après trois jours de tensions et d’accusations de fraude, Iván Cepeda a reconnu la victoire d’Abelardo de la Espriella à la présidentielle colombienne. L’arrivée au pouvoir du candidat de droite marque un virage conservateur pour le pays.

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Le candidat de gauche à la présidence en Colombie, Iván Cepeda, 63 ans, a reconnu mercredi la victoire de son rival de droite, Abelardo de la Espriella, trois jours après le second tour le plus serré de l'histoire du pays.

«J'ai décidé d'accepter le résultat qui découle de ce processus et qui dit qu'Abelardo de la Espriella est le nouveau président de la République» Iván Cepeda

Selon le décompte préliminaire rendu public dimanche, jour des élections, le candidat du parti au pouvoir a perdu avec moins d'un point de pourcentage d'écart (49,7% contre 48,7%). Il avait initialement déclaré qu'il n'accepterait les résultats qu'après le décompte final, sur le point de s'achever mercredi.

«Je le fais pour contribuer à la coexistence, à la paix et au dialogue entre Colombiens», a ajouté Iván Cepeda qui avait lancé lundi un appel au calme après les manifestations et affrontements qui ont éclaté entre ses partisans et la police antiémeute dans des villes comme Bogotá et Cali.

Un unique président de gauche

Gustavo Petro, qui reste l'unique président de gauche de l'histoire de la Colombie, avait dénoncé de présumées atteintes au logiciel de l'autorité électorale et avait évoqué la possibilité d'annuler le vote en raison de «l'intervention directe» des États-Unis, après le soutien apporté par Donald Trump à Abelardo De la Espriella.

L'organisme chargé des élections, avait affirmé mardi que le dépouillement définitif faisait apparaître une concordance à 99,9% avec le précompte initial sorti ds urnes de dimanche. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a écarté mardi toute «irrégularité».

Nouvel allié pour Trump

Le millionnaire antisystème Abelardo de la Espriella, tenant d'un discours radical contre la gauche, promet une lutte frontale contre le crime organisé et une politique économique ultra-libérale. La victoire du candidat de droite dure constitue un nouveau succès pour la politique menée par Donald Trump en Amérique latine.

«Nous assumerons, si nécessaire, la résistance et la désobéissance civile pacifique», a déclaré Ivan Cepeda, qui a mis en garde contre «toute tentative de soumission autoritaire».

Retour à droite en Amérique latine

Depuis le retour du républicain à la Maison Blanche en janvier 2025, plusieurs pays d'Amérique latine – parmi lesquels l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Equateur et le Honduras – ont amorcé ou confirmé un virage conservateur.

Aujourd'hui, seuls le Mexique, l'Uruguay, le Guatemala et le Brésil, avec Luiz Inacio Lula da Silva qui remettra son mandat en jeu en octobre, sont gouvernés à gauche. Au Venezuela, la capture de Nicolas Maduro en janvier a ouvert un chapitre inédit de collaboration avec les Etats-Unis.

Avec ses nouveaux alliés sud-américains, Donald Trump a lancé en mars la coalition «Bouclier des Amériques» visant à lutter contre le narcotrafic international. La Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, devrait, avec Abelardo de la Espriella à sa tête, la rejoindre.

Durant la campagne, il a promis l'éradication chimique des champs de coca et le soutien armé des Etats-Unis qui pourraient établir des bases militaires dans le pays pour «bombarder» les groupes armés qui se financent grâce au narcotrafic.

Des méga-prisons prévues

Mercredi, Abelardo de la Espriella a affirmé sur X que «la Colombie rétablira et renforcera sa relation avec l'Etat d'Israël comme jamais auparavant», après une conversation téléphonique avec le chef de la diplomatie israélienne Gideon Sa'ar. Petro a rompu les relations diplomatiques, stoppé les exportations de charbon et suspendu l'achat d'armement à Israël.

Le président élu a également promis la construction de méga-prisons, louant les approches sécuritaires menées au Salvador par Nayib Bukele et en Equateur par Daniel Noboa.

Des experts mettent en garde contre une possible escalade de la violence découlant de cette stratégie, dans un pays toujours englué dans plus de 60 ans de lutte armée avec différents groupes de gauche radicale et de gangs liés au narcotrafic et à l'exploitation minière illégale.

Reste ouverte la question de la mise en pratique de ces promesses, la gauche possédant le groupe parlementaire le plus important, même si le président élu pourra théoriquement nouer des alliances.

(ats/acu)