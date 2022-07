Qui va succéder à BoJo?

L'Ukraine n'est plus au centre des inquiétudes mondiales

Le pays tout comme son président, Volodymyr Zelensky, ont pourtant besoin de notre attention. Et de notre soutien. Alors que la guerre continue de faire rage, le reste du monde, lui, continue de tourner, mais sans l'Ukraine.

Il suffit de tendre l'oreille. La guerre en Ukraine est devenue un ronronnement cruel et glaçant. Autant dire un silence. On sait qu'elle advient, on le sait un peu trop, on n'en sait en fait plus rien. Cette guerre se fait comme d'autres sont auparavant arrivées, comme en Syrie, comme au Congo. Après tout, il y a des pays comme ça: des pays où on meurt et où on n'y peut rien.