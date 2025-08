Andriy Yermak serait pas un véritable «président fantôme» qui tiendrait les rênes. images: keystone, montage: watson

Qui est Andriy Yermak, le très controversé «manager de Zelensky»?

Le chef du bureau présidentiel tire les ficelles dans les coulisses de la politique ukrainienne. Voici pourquoi Volodymyr Zelensky le garde auprès de lui malgré toutes les critiques.

Denis Trubetskoy, kiev / ch media

L'influence d'Andriy Yermak est énorme, mais il est peu connu en Occident. En tant que principal confident du président Volodymyr Zelensky, Yermak a notamment été chargé par Zelensky d'organiser le sommet de la paix en Suisse l'année dernière.

Ce juriste de 53 ans, chef du bureau du président ukrainien, n'a été élu par personne. Il est pourtant le deuxième homme le plus puissant d'Ukraine – et son rôle dans le pays est extrêmement controversé. Il aurait tiré beaucoup de ficelles en coulisses lors des derniers événements liés à la restriction des organes anti-corruption, qui a été annulée jeudi.

Andriy Yermak ne serait pas un véritable «président fantôme» qui tiendrait les rênes de Zelensky, comme beaucoup le prétendent en Ukraine et en dehors. Il y aurait eu trop de divergences d'opinions entre le président et son plus proche confident pour que ce soit le cas. De plus, contrairement à son prédécesseur Andryi Bohdan qui, au début du mandat de Zelensky, alors inexpérimenté en politique, voulait effectivement agir comme une sorte de président invisible, il aurait tout simplement fait ce que son supérieur voulait. C'est du moins ce qu'affirment plusieurs sources de l'entourage du président.

Mais le fait est que Yermak a une influence énorme et peut pratiquement déterminer qui a accès à Zelensky. Il est son chef de la diplomatie de fait et a beaucoup à dire sur les questions de politique intérieure ou de personnel.

Le cerveau anti-corruption

Lors de l'importante restructuration gouvernementale qui a eu lieu en Ukraine en juillet, l’homme n'a pas tout gagné. L'une de ses proches alliées, l'ancienne ministre de l'Economie Ioulia Svyrydenko est devenue première ministre. Mais dans le même temps, il a perdu quelques ministères qui étaient occupés par «ses» hommes.

Cependant, plusieurs médias ukrainiens s'accordent à dire que c'est Yermak qui a convaincu Zelensky de limiter, quasiment du jour au lendemain, les pouvoirs des autorités telles que le Bureau national anti-corruption (NABU) et le Parquet spécial pour la corruption (SAP). Il aurait été motivé par de possibles enquêtes de corruption autour de personnes proches du bureau présidentiel et de Yermak lui-même. Cela fait longtemps que la société civile ukrainienne est extrêmement critique à l'égard de son personnel, et cette affaire n'a que fait aggraver les critiques à l'encontre de cet homme de 53 ans.

Au départ, rien ne laissait présager que Yermak deviendrait une figure aussi importante du système Zelensky. Le président ukrainien, qui a connu le succès non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que manager de télévision, a formé son équipe originelle avec des collaborateurs de sa société de production Kwartal 95. Yermak est un expert en matière de droits d'auteur et a coproduit quelques films. Il connaissait donc déjà Zelensky lorsque celui-ci n'était actif que dans le monde de la télévision.

Les deux hommes n'étaient toutefois pas particulièrement liés. La nomination de Yermak en tant que conseiller en politique étrangère au sein de l'équipe de Zelensky en 2019 était très surprenante. Dans ce rôle, il a été responsable à l'automne 2019 du premier grand échange de prisonniers avec la Russie et les séparatistes prorusses dans le Donbass. A cette occasion, il a notamment fait sortir le célèbre réalisateur Oleh Sentsov de sa prison russe.

Plus important que le poste de chef de gouvernement

Ce résultat a sans doute été un facteur déterminant dans son ascension au pouvoir. L'année suivante, Yermak est devenu chef de la chancellerie présidentielle, un poste qui n'existe pas dans la Constitution ukrainienne. Mais comme le parti présidentiel des Serviteurs du peuple a remporté la majorité absolue aux élections législatives de 2019 et que beaucoup de pouvoir s'est donc automatiquement concentré dans le bureau présidentiel, cette fonction est de facto presque plus importante que le poste de premier ministre.

Andriy Yermak lors du sommet pour la paix au Bürgenstock, en juin dernier, avec Volodymyr Zelensky et l'ancienne présidente de la Confédération Viola Amherd. keystone

En tant que chef de cabinet, Yermak se fait appeler «le manager de Zelensky». C'est sans doute un titre approprié: il se voit confier les tâches les plus importantes, du sommet de la paix au rapatriement des enfants ukrainiens enlevés, en passant par le développement des relations avec les Etats-Unis.

C'est justement dans ce dernier domaine qu'il y aurait des problèmes. Les diplomates européens seraient également mécontents du rôle de leader en politique étrangère de Yermak, qui n'est guère charismatique et dont l'anglais laisse à désirer.

Yermak a néanmoins pu établir une relation productive avec l'ancien conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan de l'administration Biden. Il n'y est toutefois pas parvenu avec l'administration actuelle de Donald Trump. Sa dernière visite aux États-Unis, il y a une semaine, a failli tourner à la catastrophe. Ni la chef de cabinet de Trump, Susie Wiles, ni Marco Rubio, qui est en quelque sorte le vis-à-vis de Yermak en tant que conseiller à la sécurité par intérim, n'ont pu lui consacrer suffisamment de temps.

Les récentes tensions politiques internes en Ukraine augmentent la pression sur Yermak, à qui l'on reproche une énorme concentration de pouvoir ainsi qu'une politique personnelle controversée. Parmi ses adjoints, on trouve des personnages douteux qui ont occupé des postes importants dans l'appareil de sécurité pendant le mandat du président Viktor Ianoukovytch, qui a fui en Russie, lorsque celui-ci a tenté à plusieurs reprises de dissoudre par la force la révolution du Maïdan en 2013/2014.

Son style de communication soulève également des interrogations. Un grand réseau de canaux Telegram liés au bureau du président s'est développé ces dernières années. Ceux-ci s'occupent principalement de discréditer les adversaires politiques de Zelensky.

Il est toutefois difficile d'imaginer le président licencier son bras droit, car il tient trop à sa fidélité personnelle. En outre, trop de processus, y compris en politique étrangère, sont désormais liés à lui personnellement. Et Yermak reste quelqu'un qui, au début de la guerre, a refusé de fuir et qui, depuis le 24 février 2022, est constamment dans le bureau présidentiel de la rue Bankova à Kiev.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci