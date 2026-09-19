L’UE regrette le refus américain de visas à la délégation palestinienne

L’Union européenne appelle Washington à revoir sa décision de refuser, pour la deuxième année consécutive, des visas à plusieurs responsables palestiniens, dont Mahmoud Abbas, pour l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Plus de «International»

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ne pourra pas se rendre à New York pour participer en personne à l’Assemblée générale de l’ONU. Keystone

L'Union européenne a dit samedi regretter la décision de Washington de refuser, pour la deuxième année consécutive, d'accorder des visas à des responsables palestiniens souhaitant participer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les 27 appelent à un réexamen de cette décision.

Le département d'Etat américain a fait savoir jeudi qu'il refusait d'accorder des visas pour la délégation palestinienne, dont le président Mahmoud Abbas. Seuls des représentants de la mission palestinienne à l'ONU pourront participer à cette grand-messe annuelle, à partir de mardi. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait affirmé «regretter profondément» la décision des Etats-Unis.

«La pleine participation de toutes les délégations aux travaux de l'ONU est essentielle à son bon fonctionnement», avait ajouté son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Vidéo préenregistrée

En réponse à l'interdiction américaine, les pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté jeudi une résolution autorisant le président de l'Autorité palestinienne à s'exprimer dans une vidéo préenregistrée.

Selon ce texte, adopté à 152 voix contre trois (Etats-Unis, Paraguay et Israël), plus quatre abstentions, M. Abbas pourra aussi suivre par vidéoconférence toute réunion utile organisée la semaine prochaine au siège des Nations unies.

Washington reproche à l'Autorité palestinienne d'avoir «manqué à ses engagements en faveur de la paix au Moyen-Orient» et d'avoir mené des actions visant «à internationaliser le conflit israélo-palestinien, notamment par le biais de la Cour pénale internationale (CPI) et de la Cour internationale de justice (CIJ)». Les Etats-Unis l'accusent aussi «de chercher à contourner les négociations en sollicitant une reconnaissance unilatérale». (dal/ats/afp)