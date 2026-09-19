beau temps23°
DE | FR
burger
International
Politique

L’UE regrette le refus américain de visas à la délégation palestinienne

L’UE regrette le refus américain de visas à la délégation palestinienne

L’Union européenne appelle Washington à revoir sa décision de refuser, pour la deuxième année consécutive, des visas à plusieurs responsables palestiniens, dont Mahmoud Abbas, pour l’Assemblée générale de l’ONU à New York.
19.09.2026, 13:0319.09.2026, 13:13
epa13225083 Palestinian National Authority President Mahmoud Abbas attends a foundation stone ceremony for the Higher Council for Innovation and Excellence compound in the West Bank city of Ramallah, ...
Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ne pourra pas se rendre à New York pour participer en personne à l’Assemblée générale de l’ONU.Keystone

L'Union européenne a dit samedi regretter la décision de Washington de refuser, pour la deuxième année consécutive, d'accorder des visas à des responsables palestiniens souhaitant participer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les 27 appelent à un réexamen de cette décision.

Le département d'Etat américain a fait savoir jeudi qu'il refusait d'accorder des visas pour la délégation palestinienne, dont le président Mahmoud Abbas. Seuls des représentants de la mission palestinienne à l'ONU pourront participer à cette grand-messe annuelle, à partir de mardi. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait affirmé «regretter profondément» la décision des Etats-Unis.

«La pleine participation de toutes les délégations aux travaux de l'ONU est essentielle à son bon fonctionnement», avait ajouté son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Vidéo préenregistrée

En réponse à l'interdiction américaine, les pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté jeudi une résolution autorisant le président de l'Autorité palestinienne à s'exprimer dans une vidéo préenregistrée.

Selon ce texte, adopté à 152 voix contre trois (Etats-Unis, Paraguay et Israël), plus quatre abstentions, M. Abbas pourra aussi suivre par vidéoconférence toute réunion utile organisée la semaine prochaine au siège des Nations unies.

Washington reproche à l'Autorité palestinienne d'avoir «manqué à ses engagements en faveur de la paix au Moyen-Orient» et d'avoir mené des actions visant «à internationaliser le conflit israélo-palestinien, notamment par le biais de la Cour pénale internationale (CPI) et de la Cour internationale de justice (CIJ)». Les Etats-Unis l'accusent aussi «de chercher à contourner les négociations en sollicitant une reconnaissance unilatérale». (dal/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Un Syrien découvre une bibliothèque secrète intacte
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Trump pourrait retourner une loi anti-Poutine contre ses alliés européens
Le Congrès américain instaure des droits de douane contre les Etats qui continuent à acheter des énergies russes. Mais reste à savoir ce que Donald Trump compte bien faire de ce nouveau texte de loi.
Lindsey Graham n’aura atteint son dernier objectif politique que deux mois après sa mort. Mercredi, la Chambre américaine des représentants a adopté, à son tour, un train de sanctions contre la Russie, que le sénateur républicain avait patiemment élaboré de son vivant. Le Sénat avait déjà approuvé le texte en août. La loi porte le nom de Lindsey Graham, considéré à Washington comme l’un des plus fervents soutiens de l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe.
L’article