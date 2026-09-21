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Poutine a voté en ligne et c'était gênant

Le Kremlin a publié une vidéo montrant Vladimir Poutine utiliser le système de vote en ligne russe. Truffées d'incohérences, ces 45 secondes sont devenues la risée du web.

Daniel Schurter / watson.ch

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La réalité dépasse parfois la fiction et la Russie vient de nous en donner un nouvel exemple. Peu avant les élections législatives russes, le Kremlin a publié une vidéo officielle censée montrer Vladimir Poutine accomplissant un devoir civique prétendument moderne et numérisé: le vote en ligne.

Vladimir Poutine est assis devant un ordinateur et le manipule avec une souris, les yeux plissés. Au lieu de susciter l’admiration pour ce progrès technologique, la vidéo de propagande a cependant déclenché principalement des railleries et des sarcasmes. Les raisons en sont pour le moins cocasses.

Le vote de Vladimir Poutine en vidéo👇 Vidéo: YouTube/Комсомольская Правда

Le même écran que tout le monde

Voilà donc l’homme qui répète depuis des années, tel un mantra, combien l’indépendance technologique et le remplacement des produits occidentaux par des solutions russes sont importants. Et sur quoi clique-t-il? Sur un ordinateur Dell tout ce qu’il y a de plus classique, accompagné de son écran tout droit venu des Etats-Unis. De quoi s'interroger sur la stratégie russe imposant l’utilisation de matériel informatique national.

Une version de Windows sans licence

Le détail qui a sans doute provoqué le plus grand éclat de rire a été repéré par des observateurs attentifs. Dans un coin du bureau apparaît le message «Activer Windows». Imaginer Vladimir Poutine utiliser un système d’exploitation sans licence, susceptible de basculer à tout moment en mode essai, relève d’une absurdité difficilement surpassable.

Le budget de l’Etat russe était-il à ce point serré qu'il ne parvient plus à payer une licence Microsoft, ou l’administrateur a-t-il simplement oublié de saisir la clé d’activation correspondante? Ou, plus probablement, ne s'agit-il que d'un ordinateur de démonstration?

Agrandir l'affichage n'est pas assez viril

Le fait que Vladimir Poutine doive presque entrer dans son écran pour trouver le bouton «Voter» soulève une autre question. Au Kremlin, aurait-on aussi oublié de régler l’affichage à 150% afin de l’adapter aux personnes âgées? Ou le port de lunettes ne correspondraient pas suffisamment à l’image de mâle viril soigneusement entretenue par le dirigeant russe?

Voter en un seul clic est possible en Russie

La manière dont Vladimir Poutine utilise l’appareil est elle aussi particulièrement amusante. Le président russe fixe l’écran avec concentration, il attend encore et encore, puis fait résolument glisser la souris sur son tapis, tandis qu’un silence profond, presque kafkaïen, accompagne la scène. Un bref clic suffit-il vraiment pour achever le vote en ligne russe?

«On ne peut pas se tromper »

Dans la vidéo, le dirigeant russe résume ainsi le vote en ligne: «On ne peut pas se tromper». Des observateurs européens indépendants ont alors fait remarquer qu'au vu de l'interdiction des partis d'opposition, il était effectivement difficile de se tromper. La seule règle est la suivante: peu importe où l’on clique, Vladimir Poutine gagne. Peut-on dès lors considérer que le vote en ligne est l'un des plus sûrs au monde? (trad. btr)