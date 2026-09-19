Les Pet Shop Boys attaquent Poutine et voici pourquoi
C'est l'un des groupes mythiques des années 1980 et 1990. Pet Shop Boys et son chanteur à la voix si particulière, Neil Tennant. Vous avez sûrement entendu Always on my mind ou It's a sin. Et bien entendu, Go West, une satire ambiguë à la fois sur l'Union soviétique et le monde occidental.
On vous rafraîchit volontiers la mémoire
Vendredi, le groupe britannique a sorti un pamphlet contre le président russe Vladimir Poutine. Comme à son habitude, le groupe a joué sur le sarcasme tout en étant offensif. Sobre, la vidéo ne comprend que la musique et les paroles du titre en image.
A Top Secret Washing Machine
Le début du morceau semble un peu léger...
Qui doit les garder propres au fin fond de sa résidence
dans une machine à laver ultra-secrète?
Est-ce que rien n’est vrai, ou tout?
Est-il mortellement malade ou fort comme un cheval, impossible à connaître ou à approcher?
Les paroles se font ensuite plus offensives:
Sachant qu’il est allé à la racine du problème, mortel, mais d’une certaine façon obscène.
«Est-ce difficile de dormir la nuit?», continue la chanson. Cette dernière se veut militante et n'a pas été publiée par hasard par le groupe.
Ce week-end se tiennent en effet des élections législatives en Russie. Pet Shop Boys le mentionne d'ailleurs dans le commentaire de sa vidéo, citant sobrement Wikipédia:
Ce n'est pas la première fois que le groupe s'en prend à Vladimir Poutine. L'année dernière, les Pet Shop Boys avaient réalisé un «featuring» avec Alexei Navalny, le principal opposant russe mort en prison en 2024.
Les membres du groupe avaient publié ce message:
Ironie du sort, le groupe avait joué en Russie en 2005 à l'occasion d'un concert caritatif donné sur la mythique Place Rouge. Les Pet Shop Boys y avaient même joué une version instrumentale de Go West reprise par le public.
Le groupe continue d'ailleurs de donner des concerts à travers le monde. Quant aux résultats des élections, ils sont attendus dimanche.