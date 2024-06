image: keystone, montage: watson

«Un putsch du pauvre»: le pétage de plomb d'Eric Ciotti, minute par minute

Depuis que le président, désormais exclu, des Républicains a annoncé son alliance avec le Rassemblement national, la droite française vit un drame que Hollywood n'oserait pas imaginer. Mercredi, Eric Ciotti s'est enfermé dans le QG du parti, a viré les employés, saisi la justice, piraté les comptes de réseaux sociaux. Voici le récit digne d'une saison de House of Cards.

Quelques heures avant de se barricader dans les locaux de son parti comme un forcené, Eric Ciotti se serait rendu au QG de l'empire Bolloré pour bichonner sa trahison, avec le magnat qui travaille, dans l'ombre et depuis des années, à une union des droites. C'est le journal Le Monde qui le raconte jeudi matin. Un petit air de Succession et du Parrain.

Et puis, mardi 11 juin à 13h, en direct sur TF1, Eric Ciotti, alors président du parti Les Républicains, annoncera sa volonté d'une alliance avec l'extrême droite de Jordan Bardella. Un choc qui va déboucher sur un retranchement dans un bunker, des démissions, des menaces, des expéditions punitives, des expulsions forcées, des comptes Facebook et X pris en otage. Une journée ahurissante, loufoque, grave, inédite, bourrée de rebondissements, que la politique française n'avait jamais connue dans l'histoire récente.



Un mélange entre House of Cards, 24 Heures chrono, Game of Thrones et un sketch des Inconnus, qu'on a décidé de vous raconter (forcément) minute par minute et de mettre à jour au fil des (nombreux) épisodes.

Sortez les popcorns et bon film.🍿

Mardi 11 juin 2024

13h - La bombe qui a tout déclenché:

«Oui, une alliance avec le Rassemblement national. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans les idées de droite. Faisons campagne et gagnons!» Eric Ciotti, au journal de 13H de TF1

13h11 - Ciotti se cramponne déjà: «Je suis LR, je reste LR. Je suis président des LR et il n’est absolument pas question que je démissionne, j’ai la confiance des militants. Cette décision nécessite de l’audace, voire du courage»

13h18 - Marine Le Pen approuve: «C'est un acte courageux de la part d'Eric Ciotti»

13h24 - Rachida Dadi se fâche: «Eric Ciotti porte un coup terrible à ma famille politique»

13h30 - Bardella jubile: «Eric Ciotti choisit l’intérêt des Français avant celui de nos partis. L'union fait la France»

«Honte à vous Monsieur Ciotti!» Sandrine Rousseau, députée écologiste

«S'il n'a pas la décence de partir, nous le ferons partir» Florence Portelli, vice-présidente des Républicains

15h04 - La gauche prend peur: «Depuis 1945, les grands dirigeants nationaux de la droite avaient toujours refusé cette alliance» Alexis Corbière, député LFI

«On le vire!» Florence Portelli, vice-présidente des Républicains

Mercredi 12 juin 2024

«Ciotti a pris en otage le parti et son siège pour ses propres intérêts niçois, il a pété un plomb!» Un employé du LR, prié de quitter son bureau séance tenante

Démarre alors un festival d'humour noir sur les réseaux sociaux:

«Tu fais honte à notre ville!» Christian Estrosi, maire de Nice

«C'est un putsch du pauvre, pardonnez-moi. Quand on se barricade dans un siège et qu'on ne sait pas que la secrétaire générale a le double des clés...» Florence Portelli, vice-présidente des Républicains

18h37 - Le moment WTF: «Qui a les codes du compte Facebook????»

Alors que le compte officiel disparaît sur X dans la soirée:

Jeudi 13 juin 2024

7h42: Eric Ciotti prend son petit-déjeuner sur France 2 et menace déjà d'un nouvel épisode: «Je me sens parfaitement bien dans mes baskets. Je serai dans mon bureau du parti LR tout à l'heure»

Comment peut-on résumer tout ça? «C'est un mélange de croquignolesque et de tragique» Bruno Le Maire, sur Sud Radio, au sujet du film catastrophe des Républicains depuis bientôt 72 heures.

«Je vais à mon bureau!» Voilà, simplement