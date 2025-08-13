Les deux embarcations venaient de Libye. Keystone

Un nouveau naufrage au large de Lampedusa fait au moins 26 morts

95 personnes ont pris place dans deux bateaux qui ont chaviré près de Lampedusa. Au moins 26 personnes sont mortes, alors que bilan pourrait s'alourdir.

Un naufrage au large de l'île méridionale italienne de Lampedusa mercredi a fait une vingtaine de morts au moins, avec encore une dizaine de disparus, selon plusieurs sources.

D'après un porte-parole de la Croix-Rouge italienne interrogé par l'AFP, 22 personnes au moins ont perdu la vie, tandis qu'un communiqué des Garde-côtes parle d'«au moins 26».

Le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Flavio di Giacomo, a de son côté évoqué dans un message sur le réseau social X «environ 95 personnes parties de Libye sur deux bateaux».

Elles seraient parties des alentours de Tripoli aux premières heures du jour, selon un communiqué des Garde-côtes italiens.

Après que «l'un a pris l'eau», les passagers «ont grimpé sur l'autre qui a chaviré sous la surcharge», a-t-il raconté, indiquant qu'il y a «60 survivants» et «environ 35» morts et disparus.

Vers midi, l'un des petits bateaux à moitié submergé a été repéré par la Guardia di Finanza, l'équivalent de la police douanière, qui a donné l'alerte, selon les Garde-côtes, qui ont envoyé un hélicoptère et un avion pour tenter de repérer d'autres éventuels survivants.

L'agence européenne des garde-côtes est également mobilisée.

D'après l'agence de presse Ansa, les corps d'un bébé, de trois adolescents et de deux femmes font partie des premiers cadavres ramenés à terre.

«Enième tragédie»

Parmi les rescapés, la Croix Rouge a dénombré 56 hommes et 4 femmes, selon la Croix Rouge.

Plus tôt, la vice-directrice du centre d'accueil pour les migrants, dit «hotspot», à Lampedusa, avait indiqué que la majorité des survivants était éprouvée par le naufrage mais en bonne santé. Quatre d'entre eux ont été conduits dans un centre de soin pour être examinés.

Les migrants qui tentent de rejoindre l'Italie par Lampedusa à partir de l'Afrique du Nord font souvent la traversée à bord de bateaux surchargés ou en mauvais état.

La route maritime du centre de la Méditerranée est qualifiée de plus dangereuse du monde pour les migrants par l'OIM.

Le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a commenté:

«La énième tragédie survenue aujourd'hui en Méditerranée centrale, à 14 milles nautiques de Lampedusa, attriste profondément»

Réitérant certains des propos de Piantedosi, la Première ministre Giorgia Meloni affirme pour sa part sur X «l'engagement» de son gouvernement à «lutter contre ces trafiquants sans scrupules de la seule manière possible: empêcher les départs irréguliers, gérer les flux migratoires».

Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a passé des accords avec des pays d'Afrique du Nord d'où embarquent la plupart des migrants, leur apportant des financements et des formations contre une aide pour lutter contre le départ d'embarcations vers l'Italie.

Filippo Ungaro, porte-parole de l'agence onusienne pour les réfugiés, s'est empressé d'écrire sur X:

«Il y a eu 675 morts depuis le début de l'année en Méditerranée centrale»

Le HCR, appelant à «renforcer les voies légales» d'immigration.

D'après le ministère italien de l'Intérieur, 38 263 migrants sont arrivés en Italie cette année par la voie maritime, quasi-stable sur un an mais marquant une forte baisse comparé à 2023. (afp)