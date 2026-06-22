Truss et la laitue, Johnson: Petite histoire des derniers premiers ministres anglais. Image: Getty images

Liz Truss et la laitue, Johnson: les derniers chefs du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni s'apprête à changer une nouvelle fois de premier ministre, le sixième en dix ans. Tour d'horion des différentes personnalités qui ont occupé de siège (éjectable?).

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Avec le départ annoncé du travailliste Keir Starmer, l'instabilité politique se poursuit au Royaume-Uni. Le 10 Downing Street a changé six fois de locataire ces dix dernières années. Voici les derniers en date, et ce qu'il en est advenu.

David Cameron, 24 juin 2016: au lendemain du référendum en faveur du Brexit, le premier ministre conservateur David Cameron, qui avait décidé d'organiser le vote mais était partisan de rester dans l'Union européenne, annonce sa démission, mettant fin à une relative période de stabilité. Il était devenu chef du gouvernement en mai 2010.

Theresa May, 24 mai 2019: après avoir échoué par trois fois à faire adopter par les députés son projet d'accord négocié avec l'Union européenne, Theresa May annonce sa démission, effective le 7 juin de la même année, en exprimant «un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en oeuvre le Brexit».

Boris Johnson, 7 juillet 2022: affaibli par une série de scandales, dont le «Partygate», des fêtes organisées à Downing Street durant la pandémie de Covid-19, l'excentrique Boris Johnson est contraint de jeter l'éponge après une vague de départs au sein de son gouvernement.

On se souvient de sa coupe de cheveux pour le moins unique. PA Images

Record de brièveté: Liz Truss et la laitue

Liz Truss, 20 octobre 2022: acculée, Liz Truss se résigne à démissionner après seulement 49 jours au pouvoir. Une brièveté record pour un premier ministre britannique. La dirigeante conservatrice avait provoqué une crise politique et financière avec son programme économique radical (d'importantes baisses d'impôts non financées).

Et comment ne pas se rappeler du coup de la laitue: Sur YouTube, le tabloïd anglais Daily Star s’amusait alors de savoir si la Première ministre allait réussir à rester à son poste avant qu'une salade ne soit bonne à jeter, rappèlent nos confrères français de 20 minutes. Et, pour mémoire, au final, «elle a gardé le contrôle pendant sept jours. C’est la durée de vie d’une laitue», écrivait le journal.

Rishi Sunak, 5 juillet 2024: Rishi Sunak est poussé hors de Downing Street après l'échec historique des Tories aux élections législatives, qui mettent fin à 14 années de gouvernements conservateurs. Cet ex-banquier d'affaires était parvenu à ramener un peu de stabilité après le chaos de sa prédécesseure mais n'a pas convaincu les électeurs, pressés de donner leur chance aux travaillistes.

Keir Starmer, 22 juin 2026: la voix étranglée par l'émotion, le travailliste Keir Starmer, affaibli depuis plusieurs mois, annonce sa démission, moins de deux ans après son arrivée à Downing Street qui a marqué le retour du Labour au pouvoir. L'élection jeudi au Parlement de son rival au sein du Labour, Andy Burnham, l'avait placé dans une position intenable. (sda/ats/afp/dag)