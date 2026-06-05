L'audience de l'Eurovision a baissé avec le boycott d'Israël

Israël a terminé à la deuxième place d'une édition boycottée par cinq pays. Keystone

L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël

L'Eurovision 2026 a attiré 131 millions de téléspectateurs, soit 35 millions de moins que l'année précédente après le boycott de cinq pays en raison de la participation d'Israël, selon les chiffres présentés vendredi par les organisateurs.

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«Même si certains de nos chiffres sont naturellement plus bas, en l'absence de ceux de nos cinq membres qui ont choisi de ne pas participer cette année, nous restons déterminés à faire tout notre possible pour ouvrir la porte à leur retour en 2027», a déclaré le directeur du grand concours de chansons, Martin Green.

Les Pays-Bas, l'Islande, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie se sont retirés de la 70e édition, les trois derniers refusant même de diffuser le plus grand événement musical télévisé en direct au monde, remporté pour la première fois par la Bulgarie avec le dansant «Bangaranga» de Dara. Israël a terminé à la deuxième place.

Les audiences de l'Eurovision 2026 ont baissé de 3,8 millions de téléspectateurs en Pologne, de 3,7 millions au Royaume-Uni et de 3,3 millions en France, par rapport à 2025, selon les chiffres de l'Union européenne de radio-télévision (UER), la plus grande alliance mondiale de médias de service public, qui organise l'Eurovision, un télé-crochet qui existe depuis 1956.



Impact sur les jeunes publics

Mais cette année l'Eurovision a généré plus d'un milliard de vues pour ses contenus sur Instagram. «C'est fantastique de voir l'impact sur les jeunes publics à travers le monde», s'est enthousiasmé Green.

«Les centaines de millions de personnes touchées via nos plateformes numériques soulignent également l'évolution, sur 70 ans du concours de l'Eurovision, passé d'une émission télévisée à un véritable phénomène culturel mondial et multiplateforme.»

La part des téléspectateurs âgés de 15 à 24 ans était plus élevée, à 54,8%.

Les plus fervents adeptes de ce gigantesque télé-crochet, dont la finale s'est déroulée à Vienne le 16 mai, proviennent du nord de l'Europe et de la Scandinavie, avec 93% des téléspectateurs en Finlande, 86% en Suède, 83% en Norvège et 79% au Danemark, selon l'UER.

Dans l'ensemble des 35 marchés télévisés examinés, la grande finale a enregistré une part d'audience moyenne de 42,6%. Les votes sont venus de 148 territoires. Au-delà des 35 pays participants, le plus grand nombre de votes est venu des Etats-Unis, des Pays-Bas, du Canada, de l'Espagne et l'Irlande – qui pourtant ne le diffusaient pas -, et aussi de la Slovaquie et de la Turquie.

Environ 100'000 billets ont été vendus pour les spectacles à la Wiener Stadthalle, achetés par des fans issus de 75 pays. Après la victoire de Dara, l'édition 2027 se tiendra en Bulgarie. (sda/ats/afp)