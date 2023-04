Melania Trump joue à cache-cache

En colère, furieuse, indifférente... On a tout dit de la réaction de Melania Trump à l'inculpation de son mari. Image: montage: watson

Melania Trump avait disparu

Après être sortie de la circulation pendant près de dix jours, Madame Donald Trump vient de faire sa première apparition publique depuis l'inculpation de son mari. Mais où se cachait donc la plus discrète des ex-premières dames?

Plus de «International»

A Pâques, l'absence de Jésus a duré trois jours. Celle de Melania Trump, neuf. Comme le Christ, la femme de Donald a fait son retour: le New York Post l'a repérée ce week-end lors du traditionnel brunch annuel, donné au cœur de la salle de bal du club privé de Mar-a-Lago.

L'occasion pour l'ex-président d'être ovationné par une foule en liesse de quelque 400 fidèles – mais surtout, pour Melania de faire une incursion aussi discrète que remarquée. La toute première après la comparution de son mari, la semaine dernière, pour 34 chefs d'accusation liés à la star du porno Stormy Daniels.

Si vous aviez besoin d'un récap'... L'histoire de cul qui pourrait valoir 4 ans de prison à Trump de Marine Brunner

Sur l'affaire en soit, Melania n'a pipé mot. Elle n'a daigné rompre le pain avec son homme et son silence que pour souhaiter une «Joyeuses Pâques!» sur son compte Instagram.

Après les applaudissements, le couple s'est attablé seul, derrière des cordons de velours, pour savourer leurs Bloody Mary et oeufs brouillés en paix. image: instagram

Mais où était-elle?

Sa présence a été aussi remarquée que son absence. Lundi dernier, alors que l'avion Trump s'envole vers New York pour une comparution au tribunal de Manhattan, nulle trace de Melania parmi les passagers enregistrés à bord. N'allez pas la chercher non plus parmi la poignée de proches venus soutenir le tout premier ex-président inculpé de l’histoire. Pas même lors de son allocution post-interpellation mardi, dans la foulée de son retour en Floride.

Un discours durant et dans lequel Melania manque cruellement à l'appel. L'ex-président n'a pas oublié de citer la quasi-totalité des membres de sa «formidable» famille: Donald Jr, Eric et Tiffany, tous trois présents. Même Ivanka, sa «traîtresse» de fille adorée, figure parmi les nominés, alors qu'elle n'est même pas sur place.

L'absence de Melania pour soutenir son homme n'a guère surpris son ancienne assistante et meilleure amie, Stephanie Winston Wolkoff. Laquelle affirmé à Page Six qu'à aucun moment, elle ne s'attendait à voir l'épouse de Trump sur place.

«Son silence est délibéré, c'est son arme de prédilection et son armure protectrice» L'ancienne assistante et meilleure amie de

Melania Trump, le 5 avril dernier, à Page Six.

L'intéressée n'avait pas manqué de prédire que «nous la reverrons à ses côtés lors du prochain événement social à Mar-a-Lago». Bingo: cinq jours plus tard, la disparue s'affiche au brunch de Pâques aux côtés de son candidat de mari.

«Furieuse», «indifférente» ou simplement discrète?

Les hypothèses des médias américains sur la position de Melania vont dans tous les sens: selon d'aucuns, elle soutient fermement son époux. Certains affirment qu'elle le méprise. D'autres, encore, clament qu'elle s'en fiche, pourvu qu'on la laisse tranquille.

«Melania vit dans une tour d'ivoire de déni. Son moyen de survie est d'agir comme si de rien n'était» L'ancienne assistante et meilleure

amie de Melania Trump, à Page Six.

Il y a cinq ans, lorsque le scandale Stormy Daniels éclate dans la presse pour la première fois, le New York Times table déjà sur le fait que la première dame, derrière son perpétuel désintérêt affiché, serait «furieuse». Il y aurait de quoi, après tout: au moment de la relation sexuelle présumée de Donald Trump avec l'actrice porno, en 2006, Melania vient tout tout juste d'accoucher de leur fils, Barron.

Alors, pendant que son président de mari file à la Maison Blanche pour prendre position sur les révélations brûlantes de Stormy Daniels, elle préfère se terrer loin des yeux et oreilles du public, sur ses terres de Mar-a-Lago.

Un domaine où elle se sent bien, «mène sa propre vie» et s'entoure «de gens qui l'aiment et qui ne parlent jamais de la réalité, ni de choses négatives à propos de son mari», d'après une source proche à People.

Si le couple est fréquemment aperçu en train de dîner ensemble ou d'assister à des événements au club privé, il vivrait dans des quartiers séparés du manoir et ne passerait pas beaucoup de temps ensemble.

L'empire Trump de Mar-a-Lago, en Floride. Image: Archive Photos+

Tout récemment, en mars 2023, alors que l'inculpation de Donald Trump sur les 130 000 dollars versés à l'actrice X Stormy Daniels en échange de son silence sur leur prétendue liaison est imminente, People rapporte que Melania préfère «ignorer» la situation et «ne sympathise pas avec le sort de Donald».

«Elle reste en colère et ne veut rien entendre [sur le prétendu paiement silencieux] mentionné» Une source en mars 2023, à People.

«Bien sûr qu'elle est au courant des affaires de Donald, elle sait tout. C'est un mariage transactionnel, elle savait dans quoi elle s'embarquait en épousant Donald», complète son ancienne amie Stephanie Winston Wolkoff.

«Son silence est sa dignité. Elle sera aux côtés de son mari, comme elle le fait toujours» Stephanie Winston Wolkoff, à Page Six.

Donald Trump peut-il encore compter sur elle?

Depuis que les époux ont descendu l'escalator de la Trump Tower pour annoncer la course en 2016, Melania est restée une partenaire aussi discrète que difficile à décrypter.

Pendant la présidence, les pensées de la première dame sont restées tout aussi insondables, se résumant à des communiqués officiels ou aux chuchotements de tiers, généralement anonymes, dans les médias.

Une discrétion encore exacerbée depuis la fin du mandat. Melania n'a jamais cherché à faire fructifier sa célébrité ou poursuivre les causes menées dans l'aile est de la Maison Blanche, préférant se consacrer à son fils et sa famille.

«Elle a complètement disparu de l'écran radar. Elle n'est vue nulle part» Une source, auprès de Politico

Pas sûr que la plus discrète des premières dames goûte à l'entrée en fanfare de son mari dans une nouvelle campagne. Pourtant, pour Politico, il ne fait aucun doute qu'elle le soutiendra lors de cette nouvelle course à la Maison Blanche. Si Trump court, elle court.

Selon des proches contactés par Page Six, avant d'aller se régaler lors du brunch de Pâques, le couple Trump aurait eu une «conversation majeure», durant laquelle le milliardaire l'aurait exhortée à être à ses côtés. «Il lui a dit: "J'ai vraiment besoin de toi pour ça parce que nous allons faire campagne"», susurre une source. «Et elle a… accepté d'être à bord.»

Les prochains mois de Melania pourraient donc fort se résumer à l'immuable devise: business as usual.