Donald Trump n'a peur que d'une seule personne

«Je suis outrée que personne ne se soit précipité pour appeler la Première dame et lui dire qu'elle et son fils adolescent étaient en danger. Elle m'a donc contacté lorsqu'elle a vu ce qui se passait»

Le rôle de Melania Trump dans l'incident suscite de nombreuses questions. On ne sait pas exactement ce qu'elle savait de ce qui s’est passé ce jour-là. L'ancienne chef de cabinet de Melania Trump, Stephanie Grisham, avait raconté à l'été 2021 qu'elle lui avait proposé par texto de dissuader la foule de recourir à la violence au moyen d'un tweet. Melania Trump aurait toutefois refusé de le faire dans une réponse envoyée par SMS.

Dans son témoignage, elle révèle que l'ancienne Première dame était la seule qui aurait pu inciter Donald Trump à intervenir. Or, selon elle, Melania n'était pas au courant de la brutalité qui frapperait le Capitole.

La guerre en Ukraine a des répercussions géostratégiques importantes sur le Moyen-Orient et, notamment, sur le dossier kurde. Alors que tous les yeux se tournent vers la Russie, la voie semble libre pour la Turquie et l'Iran.

Cette guerre en Ukraine concentre toute l’attention de la Russie et une grande partie de celle des États-Unis, et rend donc ces deux acteurs moins enclins à s’opposer fermement aux opérations conduites par la Turquie contre le PKK (parti marxiste-léniniste pankurde). En outre, le contexte actuel contribue à créer une convergence objective entre Ankara et Téhéran sur la question kurde.