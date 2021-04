L’Algérie rejette son projet de loi sur la déchéance de nationalité

Ousmane Sonko, l’étincelle qui enflamme le Sénégal

Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir, a été inculpé dans une affaire de viols présumés. Relâché sous contrôle judiciaire, hier, son arrestation a provoqué les heurts les plus graves qu’a connus le pays depuis des années. En ligne de mir: les élections présidentielles de 2024.

C'est une étincelle qui a mis le feu aux poudres au Sénégal, et elle porte un nom: Ousmane Sonko. Pneus brûlés, magasins pillés, autoroutes bloquées… Depuis l’arrestation de l'ancien candidat à la présidentielle – principal opposant politique du président Macky Sall –, le mercredi 3 mars, manifestations et émeutes se sont multipliées à Dakar et dans plusieurs villes du pays. Au total, quatre personnes sont mortes.

La raison de son arrestation? Au départ, tout commence par des accusations de …