Blinken veut que Pékin garde ses distances avec Moscou et Taïwan

Antony Blinken s'est entretenu samedi avec son homologue chinois Wang Yi à Bali. Les deux superpuissances ont tenté de détendre leurs relations.

Blinken a demandé à son homologue chinois de prendre ses distances avec Moscou. Image: sda

Les chefs de la diplomatie chinoise et américaine, Wang Yi et Antony Blinken, se sont rencontrés samedi à Bali, au lendemain d'une réunion des chefs de la diplomatie du G20.



Ils se sont félicités de discussions «constructives» et d'un «consensus» pour essayer de détendre les relations orageuses entre les deux superpuissances.

La question de Taïwan

Washington a mis sur la table la question de Taïwan, une île démocratique que la Chine considère comme une partie intégrante de son territoire et qu'elle s'est juré de reprendre un jour.

«J'ai fait part des profondes préoccupations des États-Unis concernant la rhétorique et les activités de plus en plus provocantes de Pékin à l'égard de Taïwan et de l'importance vitale du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan», a souligné Blinken à l'issue de la rencontre.

La guerre en Ukraine

Blinken a également demandé à son homologue chinois de prendre ses distances avec Moscou et de condamner «l'agression» russe contre l'Ukraine.

«C'est vraiment le moment où nous devons tous nous lever, comme l'ont fait les pays du G20 les uns après les autres, pour condamner l'agression». Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain

Il a également annoncé que les États-Unis allaient fournir une aide supplémentaire de 360 millions de dollars (351 millions de francs) à l'Ukraine, notamment pour la nourriture, l'eau potable et les soins de santé d'urgence.

Eviter une guerre froide

L'objectif principal de la rencontre - la reprise d'un dialogue de haut niveau entre les États-Unis et la Chine - semble avoir été atteint, selon les deux parties.

Alors que l'Occident s'efforce d'isoler la Russie après l'invasion de l'Ukraine et que l'économie mondiale est en proie à des incertitudes croissantes, Pékin et Washington ont pris des mesures de précaution pour empêcher que leurs innombrables divergences ne dégénèrent en conflit incontrôlable.

«La Chine et les États-Unis sont deux grands pays, il est donc nécessaire pour les deux pays de maintenir des échanges normaux» Déclaration de Wang Yi

Les taxes douanières

L'administration Biden pourrait assouplir prochainement certaines des surtaxes douanières imposées par Donald Trump sur les produits chinois, ce qui pourrait atténuer l'inflation, devenue un handicap politique majeur aux États-Unis.

Xi Jinping doit remanier son équipe La mini-lune de miel sino-américaine pourrait bien être éphémère. Xi Jinping devrait en effet remanier son équipe de politique étrangère au congrès du Parti communiste qui se tiendra cette année. Le dirigeant pourrait cependant opter pour une méthode douce, en choisissant des technocrates capables de collaborer avec Washington.



«La raison en est simple : l'économie chinoise est confrontée à des vents contraires considérables et les décideurs chinois semblent désireux de reconnaître que la rhétorique agressive de la Chine s'est retournée contre elle», analyse Craig Singleton, qui suit l'évolution de la Chine au sein de la Fondation pour la défense des démocraties, basée à Washington.



(jod/sda/ats/afp)