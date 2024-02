En 2020, les Afro-américains de Caroline du Sud, nombreux en proportion de la population de cet ancien état esclavagiste, avaient permis au démocrate de sauver sa campagne lors de la primaire, l'aidant à s'ouvrir un chemin vers la Maison-Blanche. Face au président de 81 ans, se trouvaient notamment un élu du Minnesota peu connu, Dean Phillips, héritier d'une riche société de glaces, et Marianne Williamson, auteure de best-sellers sur le développement personnel.

Lors de ce premier vote officiel dans sa course à l'investiture démocrate, que Biden est quasiment assuré de remporter, c'est surtout le taux de participation , particulièrement dans l'électorat afro-américain, qui devait être scruté.

«Les habitants de la Caroline du Sud se sont à nouveau exprimés et je n'ai aucun doute sur le fait que vous nous avez mis sur la voie d'une nouvelle victoire et d'une défaite de Donald Trump»

L'actuel président américain a remporté haut la main et sans surprise samedi son premier test électoral dans sa quête d'un second mandat à la Maison-Blanche, lors de la primaire démocrate en Caroline du Sud. C'est ce que montrent des projections des télévisions américaines.

«C'est vraiment un putain de trou du cul!» Joe Biden libère sa rage

Respectueux et poli devant les caméras, le président des Etats-Unis est connu pour sa grossièreté une fois en privé. Un papy à la langue bien pendue qui, évidemment, ne ménage pas son pire ennemi. Voici les révélations de Politico.

Joe Biden a deux visages, deux attitudes, deux vocabulaires. Il y a le président des Etats-Unis, une fois hissé sur une tribune officielle, qui fustige toute agressivité et appelle régulièrement au respect, même quand il se montre politiquement ferme. Et puis il y a l'homme au civil, loin des caméras, qui range ses verbes châtiés pour déballer ses coups de gueule de citoyen (plus ou moins) lambda. Rien de bien surprenant, puisque nous sommes tous un peu moins gainés une fois loin du boulot, nos pieds fourrés dans des pantoufles, grommelant vaguement «qu'ils font tous chier».