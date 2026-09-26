Le président iranien Massoud Pezeshkian propose de rouvrir le détroit d’Ormuz sous sept jours, mais Donald Trump aurait rejeté le plan. Keystone

Trump rejette le plan iranien pour rouvrir Ormuz

Téhéran a transmis à Washington une proposition visant à rouvrir le détroit d’Ormuz et à mettre fin aux combats dans la région. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump aurait refusé cette offre.

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L'Iran a soumis à Washington un plan pour rouvrir le détroit d'Ormuz sous sept jours. En l'attente samedi d'une réponse officielle américaine, le Wall Street Journal affirme pour sa part que Donald Trump l'avait refusée.

«L'Iran n'a pas quitté la table des négociations», a assuré le président iranien Massoud Pezeshkian, lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, avant de quitter New York dans la nuit, à l'issue d'une semaine de rencontres diplomatiques en marge de l'Assemblée générale.

«Mais, au vu des expériences passées, il ne fait plus confiance aux Etats-Unis», a-t-il souligné selon la présidence iranienne.

Signe de la défiance persistante entre les deux pays, le président américain a publié sur son réseau Truth Social une carte représentant le stratégique détroit d'Ormuz avec la mention «Détroit Trump».

Cette voie maritime, par où transitait auparavant un cinquième des hydrocarbures mondiaux, est au coeur du conflit, que les Etats-Unis et Israël ont déclenché fin février avec des frappes sur l'Iran. Depuis, la République islamique en revendique le contrôle, et Washington impose en retour un blocus aux ports iraniens.

Reprise des frappes en novembre?

Après quasiment sept mois de guerre et des négociations dans l'impasse, l'Iran estime que «le choix appartient désormais» à Washington d'accepter ou non la proposition iranienne.

«Le délai de sept jours» pour la réouverture du passage maritime verrouillé par Téhéran «commencera dès que les États-Unis accepteront ce plan», a précisé le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, depuis New York.

Citant des responsables américains, le Wall Street Journal a affirmé que Donald Trump avait rejeté cette offre, jugeant que Téhéran ne répondrait pas à ses exigences. Selon le journal, il envisage une reprise des frappes en Iran après les législatives de mi-mandat en novembre.

Les Etats-Unis n'ont pas bombardé le sol iranien depuis le 1er septembre, quand une série d'attaques avaient notamment fait cinq morts et des dizaines de blessés lors d'un mariage dans le sud-est du pays, même si des navires ont été touchés depuis dans le détroit d'Ormuz.

En marge de la grand-messe de la diplomatie mondiale, Araghchi s'était entretenu mardi avec l'émissaire américain, Steve Witkoff, alors qu'à l'approche des élections, Donald Trump doit affronter l'impopularité croissante de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait flamber le prix des carburants.

Retour au protocole d'accord

«Les mesures que les Etats-Unis doivent prendre ne sont pas nouvelles», a souligné le ministre iranien, interrogé vendredi par des journalistes. «Elles figurent déjà toutes dans le protocole d'accord» signé en juin avec Washington.

Cette entente visait à mettre durablement fin au conflit, à rouvrir le détroit d'Ormuz puis à mener des pourparlers sur le volet sensible du programme nucléaire iranien. Mais elle a volé en éclats autour des conditions de passage dans le stratégique passage maritime.

Le protocole mentionnait la fin des hostilités avec un arrêt immédiat et définitif des opérations militaires et de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban où l'armée israélienne combat le groupe pro-iranien Hezbollah.

Conformément aux demandes de Téhéran, il prévoyait en outre le déblocage et le versement d'avoirs iraniens gelés dans la foulée de la Révolution islamique en 1979 ainsi que la levée des sanctions américaines, qui étranglent l'économie du pays.

Dans un entretien exclusif à l'AFP mardi, le porte-parole des Gardiens de la Révolution, la puissante armée idéologique de la République islamique, Hossein Mohebi, a également insisté sur la fin des combats au Yémen.

Ce pays est devenu le nouveau front régional, depuis la reprise en juillet, après des années d'accalmie, du conflit opposant les Houthis pro-iraniens au gouvernement yéménite et à son parrain saoudien.

Le mouvement antigouvernemental a lancé en septembre une offensive meurtrière, consolidant son contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, autre passage stratégique pour les exportations pétrolières qui relie l'Europe à l'Asie via le canal de Suez. (tib/ats)