Migration depuis la Biélorussie: «plus grande tentative de déstabilisation de l'Europe»

L'Occident accuse la Biélorussie d'avoir créé artificiellement la crise en faisant venir des candidats à l'immigration – principalement du Moyen-Orient – et en les amenant à la frontière en leur promettant un passage facile dans l'Union européenne.

Plus tard dans la journée, le chef du gouvernement polonais rencontrera ses homologues des Etats baltes – dont deux ont également une frontière commune avec la Biélorussie – pour discuter de la crise, avant de se rendre dans d'autres capitales européennes cette semaine.

Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a qualifié, dimanche, la crise des migrants à la frontière entre Pologne et Biélorussie, frontière orientale de l'UE, de «plus grande tentative de déstabilisation de l'Europe» 👇.

L'acquittement du tueur de Kenosha divise les Etats-Unis

Kyle Rittenhouse avait tué deux manifestants et blessé un autre avec une arme en août 2020, en plein mouvement Black Lives Matter, à Kenosha, dans le Wisconsin. Il a été acquitté.

Vendredi 19 novembre, le jeune homme a été déclaré «non-coupable», un an après avoir tué deux manifestants et en a blessé un troisième le 26 août 2020, au cours d’une révolte de manifestants Black Lives Matter. Alors âgé de 17 ans, Kyle Rittenhouse s’était équipé d’un fusil semi-automatique et avait rejoint des groupes armés venus «protéger» les commerces lors des émeutes.