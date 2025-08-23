Un pompier meurt dans l'un des incendies qui ravagent le Portugal

Les pompiers luttent contre un incendie de forêt à Chaves, Vila Real, au Portugal, le 20 août 2025. (Image d'illustration) Keystone

Un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un des incendies forestiers qui sévissent à travers le pays, a annoncé samedi la présidence portugaise dans un communiqué.

Plus de «International»

La présidence a exprimé ses condoléances à la famille du pompier «qui a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», dans le nord du pays. Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal.

Selon des médias portugais, le pompier âgé de 45 ans travaillait pour une entreprise privée de lutte anti-incendies.

Le Portugal, comme son voisin l'Espagne où quatre personnes ont également perdu la vie, fait face à des incendies ravageurs qui ont brûlé plus de 60'000 hectares malgré une baisse des températures qui a amélioré la situation, selon la Protection civile.

278'000 hectares ont déjà brûlé en 2025

D'après des données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), près de 278'000 hectares de terres ont brûlé depuis le début de l'année au Portugal.

En 2017, plus de 563'000 hectares avaient brûlé dans des incendies qui ont fait 119 morts, une année record depuis que l'EFFIS a commencé l'enregistrement de ces données en 2006.

La péninsule ibérique est fortement touchée par le changement climatique qui provoque des vagues de chaleur et des sécheresses plus longues, asséchant la végétation et favorisant ainsi les incendies de forêt, selon les experts.

ats