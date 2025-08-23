en partie ensoleillé20°
Un pompier meurt dans l'un des incendies qui ravagent le Portugal

KEYPIX - epa12313389 Firefighters fight with a forest fire in Chaves, Vila Real, Portugal, 20 August 2025. The fire raging in Chaves, coming from Galicia (Spain), has already burned around 5,000 hecta ...
Les pompiers luttent contre un incendie de forêt à Chaves, Vila Real, au Portugal, le 20 août 2025. (Image d'illustration)Keystone
Un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un des incendies forestiers qui sévissent à travers le pays, a annoncé samedi la présidence portugaise dans un communiqué.
23.08.2025, 15:3923.08.2025, 15:39
La présidence a exprimé ses condoléances à la famille du pompier «qui a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», dans le nord du pays. Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal.

Selon des médias portugais, le pompier âgé de 45 ans travaillait pour une entreprise privée de lutte anti-incendies.

Plus d'un million d'hectares brûlés dans l'UE en 2025, un record

Le Portugal, comme son voisin l'Espagne où quatre personnes ont également perdu la vie, fait face à des incendies ravageurs qui ont brûlé plus de 60'000 hectares malgré une baisse des températures qui a amélioré la situation, selon la Protection civile.

278'000 hectares ont déjà brûlé en 2025

D'après des données du Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS), près de 278'000 hectares de terres ont brûlé depuis le début de l'année au Portugal.

Six morts dans les incendies qui ravagent l'Espagne et le Portugal

En 2017, plus de 563'000 hectares avaient brûlé dans des incendies qui ont fait 119 morts, une année record depuis que l'EFFIS a commencé l'enregistrement de ces données en 2006.

La péninsule ibérique est fortement touchée par le changement climatique qui provoque des vagues de chaleur et des sécheresses plus longues, asséchant la végétation et favorisant ainsi les incendies de forêt, selon les experts.

ats

