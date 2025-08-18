Plus de 70 000 hectares ont brûlé en Espagne ces derniers jours. Keystone

Six morts dans les incendies qui ravagent l'Espagne et le Portugal

Les incendies qui ravagent actuellement l'Espagne ont fait une nouvelle victime. Au total, quatre personnes ont déjà perdu la vie.

Plus de «International»

Des milliers de pompiers, appuyés par des militaires, des hélicoptères et des avions mènent toujours lundi une lutte inlassable contre les flammes qui dévorent l'ouest de l'Espagne et le Portugal. Six personnes ont déjà été tuées dans la péninsule.

Seule petite note d'espoir: la vague de chaleur, carburant des incendies, touche à sa fin après plus de deux semaines de températures extrêmes, selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet).

«Nous avons actuellement 23 incendies actifs de niveau 2 sur 4» Virginia Barcones, directrice générale de la Protection civile et des Urgences en Espagne.

Ces dernières heures, un pompier est mort en Espagne, et un autre au Portugal, faisant grimper le bilan à quatre décès dans le premier pays et deux dans le second.

Chemin forestier très incliné

En Espagne, un pompier est mort dans la nuit de dimanche à lundi lorsque son véhicule, chargé d'eau, s'est renversé dans la province de León, a informé le gouvernement de Castille-et-León sur le réseau social X.

L'accident s'est produit lorsque le convoi auquel appartenait ce véhicule s'est éloigné de l'incendie pour prendre un chemin forestier très incliné. «Pour une raison inconnue, le véhicule s'est approché du talus et a basculé, tombant sur une pente de fort dénivelé», a ajouté le gouvernement local.

Des dizaines d'incendies ravagent actuellement l'Espagne. Keystone

Deux autres jeunes hommes, volontaires, sont morts en Castille-et-León en combattant les flammes, et auparavant, un employé roumain d'un haras du nord de Madrid avait trouvé la mort en tentant de protéger les chevaux du feu.

Accident de la route

Au Portugal également, un pompier est décédé dimanche dans un accident de la route qui a fait deux blessés graves parmi ses collègues, a indiqué le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa. Il s'agit du deuxième décès dû aux incendies dans le pays, après celui d'un ancien maire luttant contre les flammes vendredi à Guarda, dans l'est du pays.

Le Portugal combat principalement un grand incendie près d'Arganil, dans le centre du pays, où sont mobilisés la moitié des 2000 pompiers sur le terrain à l'heure actuelle. Ces derniers jours, plus de 70 000 hectares ont brûlé rien qu'en Espagne, et plus de 157 000 depuis le début de l'année, selon le Système Européen d'Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), des chiffres qui ne cessent d'augmenter.

(ats)