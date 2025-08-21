L'été en Europe a été particulièrement difficile sur le front des incendies, comme ici au Portugal. Keystone

Plus d'un million d'hectares brûlés dans l'UE en 2025, un record

Les incendies ont brûlé plus d'un million d'hectares en Europe en 2025, une superficie plus grande que la Corse.

Les incendies ont déjà ravagé plus d'un million d'hectares (10 000 km2) dans l'Union européenne en 2025, une superficie record depuis le début des statistiques en 2006, selon une analyse de l'AFP des données du système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS).

Dépassant le record annuel datant de 2017, ce bilan atteignait précisément 1 015 731 hectares jeudi à la mi-journée, une superficie plus grande que la Corse, selon une somme réalisée par l'AFP des estimations par pays fournies par EFFIS, à l'heure où l'Espagne et le Portugal restent confrontés à d'importants incendies.

Quelque 988 524 hectares de forêt étaient partis en fumée en 2017, dont plus de la moitié au Portugal lors d'incendies ayant fait 119 morts.

A ce jour, quatre pays de l'Union européenne – l'Espagne, Chypre, l'Allemagne et la Slovaquie – ont déjà dépassé leur record annuel en vingt ans de données existantes. Et le Portugal, dont le record absolu de 563 530 ha brûlés en 2017 tient toujours, n'avait jamais atteint une telle superficie brûlée à la date du 21 août.

L'Espagne est de loin la plus touchée

En proie à de nombreux feux dans l'ouest du pays, ayant fait quatre morts, l'Espagne est de loin le pays de l'Union européenne le plus touché par les incendies avec plus de 400 000 hectares (4000 km2) partis en fumée, soit près de 40% des surfaces brûlées dans l'UE cette année.

Le Portugal, où trois personnes ont péri dans les flammes, suit avec près de 274 000 ha brûlés, devant la Roumanie (126 000 ha). En France, 35 600 hectares de forêt ont été réduits en cendres, notamment dans l'Aude ravagée par un gigantesque incendie début août.

Ces estimations d'EFFIS, un indicateur de l'observatoire européen Copernicus, prennent uniquement en compte les feux ayant brûlé au moins 30 hectares. (ats/afp)