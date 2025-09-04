Le déraillement d'un funiculaire a fait au moins quinze morts et 18 blessés à Lisbonne, Keystone

Drame à Lisbonne: pas d'info sur des victimes suisses

Le DFAE indique n'avoir pour l'heure aucune information sur d'éventuelles victimes suisses dans le déraillement meurtrier survenu dans la capitale portugaise.

La Suisse exprime «toute (sa) solidarité» au peuple portugais après l'accident de funiculaire survenu mercredi soir à Lisbonne, a indiqué jeudi Karin Keller-Sutter. Pour l'heure, Berne ne dispose d'aucune information concernant d'éventuelles victimes helvétiques.

«La Suisse est en pensée avec les victimes et leurs proches touchés par le tragique déraillement du funiculaire de la Glória à Lisbonne», écrit la présidente de la Confédération sur le réseau social X.

Clarifications en cours

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a indiqué n'avoir aucune information pour le moment sur d'éventuelles victimes suisses. Des clarifications sont en cours, a expliqué un porte-parole. La représentation helvétique à Lisbonne est en contact avec les autorités locales.

Les ressortissants suisses sur place sont priés de suivre les indications des autorités locales, précisent les services d'Ignazio Cassis. L'accident a fait au moins quinze morts et 18 blessés mercredi soir dans un quartier ultra touristique de la capitale portugaise. Une journée de deuil national a été décrétée pour ce jeudi. (jzs/ats)