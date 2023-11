Corruption: le Portugal avance la date des prochaines élections

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

Le parti de Jean-Luc Mélenchon se déchire. La dernière affaire qui agite la France insoumise? La sanction prononcée à l'encontre de Raquel Garrido: ses critiques envers son propre parti et son leader lui valent d'être suspendue pendant quatre mois. La même sanction avait été prononcée contre Adrien Quatennens en décembre 2022. Le député du Nord, lui, y avait eu droit pour avoir giflé son épouse.

Le torchon brûle au sein de la France insoumise (LFI). Le parti créé en 2016 par Jean-Luc Mélenchon se déchire dans une sorte de comédie dramatique, un nanar du dimanche soir avec pour intrigue une famille qui lave son linge sale en public. Et notamment à cause du «père» - comme Mélenchon se désigne lui-même - dans un article intitulé «Tuer le père» publié sur son blog et visant notamment la députée de Seine-Saint-Denis Raquel Garrido. Le tort de cette dernière? Avoir critiqué le parti et les positions de certains de ses membres.