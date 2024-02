«Pourquoi je rencontre Poutine»: Tucker Carlson confirme la folle rumeur

C'est probablement l'interview la plus attendue et redoutée depuis longtemps. Pour les ultraconservateurs américains, cette rencontre propulsera Trump à la Maison-Blanche. Pour la propagande du Kremlin, Poutine en sortira grandi et respecté. Après trois jours de folles rumeurs, le commentateur d'extrême droite Tucker confirme que l'interview «va être enregistrée tout bientôt».

Depuis trois jours, les médias à la botte du Kremlin n'en peuvent plus: Tucker Carlson est à Moscou! La nouvelle a fait l'effet d'une bombe et les chaînes de propagandes n'avaient que Tucker Carlson à la bouche. Repéré d'abord dans un aéroport, puis en train de déjeuner dans un «restaurant élégant», les caméras ont poursuivi la navette noire qui, toujours selon les médias russes, se rendait au Kremlin. Sputnik a même jugé bon d'organiser un micro-trottoir dans les rues de la capitale, pour prendre le pouls de l'événement.

Tous (évidemment) se sont réjouis de l'arrivée du «meilleur journaliste du monde», un type «fiable», «indépendant». Voilà pour le brossage dans le sens du poil.

Lundi, nous vous expliquions pourquoi ce puissant commentateur d'extrême droite, et passablement complotiste, a l'influence nécessaire pour décrocher sa rencontre avec Vladimir Poutine. Ce que bon nombre de ses confrères peu fréquentables n'auront jamais. Au service des autocrates de toute la planète, de Viktor Orbán à Javier Milei, Tucker Carlson surfe sur leur agenda politique, sans la moindre aspérité, mais avec une audience que tous les médias lui envient secrètement.

Pour dire le pouvoir de cette expédition, même le propagandiste en chef, la star Vladimir Soloviev, n'a jamais eu droit à son entretien en tête-à-tête avec son héros, depuis le début de la guerre.

Mardi soir, après des jours de folles rumeurs, Tucker Carlson a balancé une vidéo sur la plateforme X, pour expliquer son projet, affirmant que «l'interview va être fait tout soudain». Quatre minutes de délires hélas classiques, entre paranoïa et scandales de corruption. La «population américaine doit savoir,» qu'il dit encore dans cette séquence. Vous pensez bien que l'agenda de Tucker n'est pas anodin, puisque les élections russes se déroulent en mars.

Le Kremlin, lui, n'a pas (tout à fait) confirmé cette entrevue, bien que...

«Le patron [Poutine] remportera les élections sans l'aide de Tucker, mais l'accès à un public américain via Carlson pendant la lutte acharnée entre Biden et Trump est à nouveau l'occasion d'exercer cette influence proverbiale sur les élections américaines, compte tenu de l'audience considérable de Carlson.»

Quoi qu'il en soit, cette future interview, si elle est effectivement publiée un jour, va littéralement battre tous les records sur les réseaux sociaux. Qui ne voudra pas observer l'autocrate russe et le propagandiste américain taper la discute?

Voici ce que Tucker Carlson raconte, en substance, dans cette vidéo:

Bonsoir Tucker. «Nous sommes à Moscou, ce soir»

Oui, on a cru comprendre. «Nous sommes ici pour interviewer le président de la Russie, Vladimir Poutine»

Ah! La rumeur est donc vraie! «On va faire ça bientôt»

Bientôt, c'est quand? «Il y a évidemment des risques en menant des interviews telles que celle-ci»

On peut imaginer que ce ne soit pas une promenade de santé, oui. «Nous avons donc réfléchi à la question pendant de nombreux mois»

Mais vous voilà à Moscou! «Voilà pourquoi nous le faisons»

Pourquoi? «Parce que c'est notre boulot»

Lequel? «Nous sommes dans le journalisme»

Mmmh, vraiment? «Notre devoir, c'est d'informer la population»

Mmmh, vraiment? «Deux ans après le début d'une guerre qui bouleverse le monde entier...»

Oui, ça c'est vrai. «La plupart des Américains ne sont pas informés»

Ah? On croyait pourtant que ça ne parlait que d'Ukraine... «Ils n'ont pas d'idée précise de ce qui se passe dans cette région»

Où ça, exactement? «En Russie et, à 1000 kilomètres de là, en Ukraine»

Qu'est-ce qu'ils doivent encore savoir selon Tucker Carlson? «Ils devraient savoir qu'ils paient pour ça, en grande partie»

Vidéo: watson

Pas vraiment, en fait. «Ils doivent savoir, d'une manière qu'ils ne perçoivent peut-être pas encore totalement»

C'est-à-dire? «La guerre en Ukraine est un désastre humain»

La faute à qui? «Qui a tué des centaines de milliers d'êtres humains»

La faute à qui? «Mais sur le long terme, elle a bouleversé l'équilibre politique et militaire du monde»

La faute à qui? «Et la plupart des gens pensent que cette guerre n'a rien changé»

Pourquoi? «Parce qu'on ne leur dit pas la vérité»

Ah voilà, tout le monde est corrompu? «Les médias sont totalement corrompu»

Le gouvernement aussi? Le deep state tout ça? «C'est de la propagande orchestrée par le gouvernement»

«Une propagande qui tue des gens»

C'est pas Vladimir Poutine qui a... «Et personne, en Occident, n'a pris la peine d'interviewer Vladimir Poutine!»

Ok, ok, ok! Et l'élu, le justicier, c'est Tucker Carlson? «Les Américains ont le droit de tout savoir, à propos d'une guerre qu'ils financent»

Et l'intégrité de Poutine va évidemment pouvoir y remédier... «Rendez-vous compte, il y a trois ans l'administration Biden a espionné les SMS de mes équipes»

Poutine et Tucker, l'amour fou? «Nous ne sommes pas à Moscou parce que nous aimons Poutine»

Pourquoi, alors? (Un truc qui pue la patrie et le drapeau qui flotte non?) «Nous sommes ici parce que nous aimons les Etats-Unis»

Oui, voilà. «On a financé ce voyage nous-même»

Ah, c'est bien la recherche d'indépendance, il n'est jamais trop tard;) «Musk m'a promis qu'il n'allait pas bloquer cette interview sur sa plateforme»

Qui se ressemblent s'entraident? «On ne vous demande pas d'être d'accord avec toute l'interview»

Encore heureux! «Comme ça, en citoyen et pas en esclave, vous vous ferez votre propre opinion»