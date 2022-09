«La victoire sera à nous!»: la promesse de Poutine sur la Place Rouge

Les Moscovites se sont rassemblés sur la Place Rouge de Moscou pour célébrer la signature de traités d'adhésion de nouveaux territoires à la Russie, le 30 septembre. Image: sda

Au cours d'un discours donné devant plusieurs milliers de personnes sur la Place Rouge de Moscou, le président russe a promis que la Russie allait remporter «la victoire» dans son conflit avec l'Ukraine.

«Bienvenue à la maison!»

Les mots de Vladimir Poutine à l'adresse des habitants des territoires ukrainiens annexés revenus, selon lui, «dans leur patrie historique».

Poutine a demandé de crier «Hourra» pour les soldats russes, qualifiés de «héros», qui se battent en Ukraine. Image: sda

Sous les aléas d'une foule de plusieurs milliers de personnes rassemblée à Moscou, le maître du Kremlin a prononcé un discours patriotique enflammé, promettant que:

«La victoire sera à nous»

Du haut d'une scène installée sur l'emblématique place rouge au pied du mur du Kremlin, Poutine a encore affirmé que «la Russie n'ouvre pas seulement les portes de sa maison pour ces personnes, elle ouvre son coeur».

«Nous sommes devenus plus forts parce que nous sommes ensemble», tandis que la foule brandissait de nombreux drapeaux russes et scandait en choeur «Russia!».

La foule réunie sur la place Rouge ce vendredi pour assister à un discours de Vladimir Poutine. Image: sda

Plusieurs grands écrans et une sonorisation puissante ont aussi été installés pour permettre aux personnes de suivre le discours du président russe et plusieurs stars de la musique russe qui se sont produites sur la scène. Le discours faisait suite à la cérémonie officielle organisée cet après-midi au Kremlin pour la signature de l'annexion des quatre régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donetsk.

Au programme des festivités sur la Place Rouge: plusieurs concerts de célébrités locales, entrecoupés de discours de personnalités publiques et des militants. Selon un site indépendant cité par franceinfo, les spectateurs venus célébrer l’annexion des territoires ukrainiens par la Russie se seraient vus gratifier de petits cadeaux. D’autres pourraient, selon des messages postés sur le réseau social VKontakte, percevoir plusieurs centaines de roubles.

(mbr/ats)