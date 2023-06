«Un leader fort, pas un timide du bunker»: ces affiches ont fait leur apparition à Belgorod. Image: Twitter

La popularité de Prigojine dépasse celle de Poutine en Russie

Le chef mercenaire Evgueni Prigojine intéresse davantage les Russes que Vladimir Poutine. Du moins sur Google. C'est ce que révèle une comparaison des recherches Internet.

Plus de «International»

Un article de

D'après le portail d'information Verstka, une analyse des tendances des recherches Internet en Russie montre qu'il y a plus de demandes avec le nom du chef mercenaire qu'avec celui du dirigeant Vladimir Poutine.

Selon Google Trends, l'intérêt croissant pour Prigojine a commencé début mai et a atteint un niveau record à la fin du mois. Alors que la popularité du chef de Wagner s'est maintenue au niveau de 100 points (indicateur le plus élevé) du 28 mai au 3 juin, l'intérêt pour le président était nettement plus faible, avec 28 points.

Le service Internet Yandex, qui fournit des statistiques de recherche, confirme cette tendance: il y aurait eu presque deux fois plus de requêtes sur Prigojine que sur Poutine. Un nombre encore plus important de personnes voulaient apparemment savoir qui était le «chef de Poutine» - le mot anglais pour cuisinier. Le chef de file de la troupe Wagner n'est autre que l'ancien cuisinier de Poutine.

«Un leader fort, pas un timide du bunker»

Google Trends rend également compte d'où proviennent les demandes. Il en ressort que les recherches concernant Poutine proviennent principalement de Moscou et de Saint-Pétersbourg, tandis que celles sur Progijine proviennent très souvent de la région de Belgorod. C'est là que seraient apparues récemment des affiches sur lesquelles on pouvait lire son portrait et le texte «Un leader fort, pas un timide du bunker».

Par le passé, Prigojine a régulièrement critiqué le commandement militaire russe, lui reprochant notamment de ne pas mettre à disposition suffisamment d'équipements et de munitions. Le fondateur du groupe Wagner a balayé d'un revers de main une initiative du ministère de la Défense visant à placer à l'avenir des groupes de mercenaires sous son commandement:

«Le groupe de mercenaires Wagner ne signera aucun contrat avec [le ministre de la Défense] Sergueï Choïgou. [...] Malheureusement, la plupart des unités militaires ne sont pas aussi efficaces [que Wagner]. Et cela précisément parce que Choïgou ne peut pas organiser de formations militaires.» Evgueni Prigojine

Autant le fondateur du groupe Wagner exprime haut et fort sa façon de penser quant au ministre de la Défense Sergueï Choïgou, autant, lorsqu'il s'agit de Poutine, il ne fait aucun commentaire. Début mai, il avait certes demandé au président russe plus de munitions, mais ne l'avait pas rendu explicitement responsable du manque d'armes.

«Vidéos émotionnelles»

Verstka considère les activités de relations publiques de Prigojine comme une des raisons de l'intérêt de la population. «Le propriétaire de Wagner a enregistré des vidéos émotionnelles dans lesquelles il reprochait directement à la direction du département militaire ses manquements sur le front et lançait également des ultimatums dans lesquels il promettait de retirer ses unités si elles ne recevaient pas de munitions. Il s'est également rendu dans la région de Belgorod.»

Vidéo: watson

Le conseiller ukrainien du ministère de l'Intérieur, Anton Gerachtchenko, voit même dans la popularité croissante de l'entrepreneur un danger pour Prigojine: «Je pense qu'avec un tel taux de croissance, il pourrait y avoir un accident». Pense-t-il à un attentat? L'expert militaire Ralph Thiele s'est également rallié aux dangers d'une nouvelle critique: «Si cela devient démesuré, ça risque de lui coûter la vie».

(wan)