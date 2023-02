Le cuisinier de Poutine goûte à la politique

Prigojine n'est pas le «cuisinier» de Poutine. Il est aussi devenu son homme de main. image: Pool Sptunik Kremlin

Combien de temps Poutine laissera-t-il son ami mafieux s'exprimer?

Evgueni Prigojine, le chef de la troupe de mercenaires Wagner, s'immisce de plus en plus dans les événements politiques.

Evgueni Prigojine, 61 ans, n'est pas vraiment une personnalité rayonnante. «Il est devenu le symbole de la Russie en guerre», décrit le New York Times, «sans scrupules, sans honte et sans loi». La NZZ ne mâche pas non plus ses mots: «Sa grossièreté fait de lui un symbole fantomatique de l'état actuel de la Russie».

Malgré tout, ce «symbole fantomatique» est devenu un facteur de la politique russe. Là encore, la NZZ explique: «Le nom de Prigojine est sur toutes les lèvres depuis quelques mois. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a, si on l'observe superficiellement, fait de ce serviteur discret un acteur politique central».

Les mercenaires de Wagner au quartier général de Saint-Pétersbourg. image: keystone

Pourtant, Prigojine est un ancien grand criminel. Du temps de l'URSS, il a passé dix ans dans un camp pénal pour vol à main armée. Dans les années 1990, la Russie est entrée dans l'ère de «l'Est sauvage». Prigojine a été libéré, a gagné ses premiers sous en tenant un stand de hot-dogs et est rapidement devenu une figure centrale de la mafia de Saint-Pétersbourg.

Vladimir Poutine était à l'époque le bras droit du maire, Anatoli Sobtchak, mais de facto l'homme fort de la ville. Dans la lutte pour le port, Poutine et Prigojine se sont imposés. Ils ont ainsi fondé une amitié masculine et une collaboration entre les services secrets et la mafia. Les deux ont survécu jusqu'à aujourd'hui.

Du cuisinier au chef d'armée

Lorsque Poutine est devenu président, Prigojine n'est pas seulement devenu son «cuisinier», un surnom qu'il doit à la création d'une chaîne de restaurants à succès, mais il est aussi rapidement devenu son homme de main. Il a créé une troupe de mercenaires qu'il a baptisée «Wagner» par admiration pour le compositeur allemand. Bien que la Russie déclare officiellement les mercenaires illégaux, les hommes de Prigojine sont rapidement devenus actifs en Syrie, où ils ont prêté main forte aux troupes du dictateur Bachar el-Assad.

Par ailleurs, les mercenaires de Wagner apparaissent de plus en plus souvent en Afrique. C'est toutefois la guerre de Poutine contre l'Ukraine qui les a rendus célèbres, et tristement. Ils profitent de l'échec de l'armée russe qui, au début du moins, a raté tout ce qu'elle pouvait rater. Les mercenaires de Prigojine ont largement contribué aux quelques succès que les Russes peuvent se targuer d'avoir remportés depuis lors, notamment au cours de la bataille de Bakhmout.

Plus qu'un simple cuisinier: Evgueni Prigojine et Vladimir Poutine. image: keystone

La troupe Wagner se caractérise par une brutalité incroyable et un cynisme abyssal. Ses effectifs ont été portés à 50 000 hommes, en y incluant des détenus.

Les recrues se voient promettre la liberté si elles font leurs preuves pendant six mois sur le champ de bataille. Mais rares sont ceux qui en bénéficient. Les condamnés sont envoyés contre les positions fortifiées des troupes ukrainiennes, mal équipés et à peine entraînés. Ceux qui refusent sont abattus et ceux qui désertent sont tués à coups de masse. Les victimes sont en conséquence. Sur les 50 000 hommes au départ, 40 000 seraient aujourd'hui morts ou blessés.

Entre-temps, Prigojine a annoncé qu'il ne voulait plus recruter de prisonniers. Malgré tout, il continue à se vanter de ses succès. Avec ses mercenaires, il vient de s'emparer d'un village près de Bakhmout. Dans une vidéo, il annonce: «Dans un rayon de 50 kilomètres autour de Bakhmout, il n'y a plus que des combattants Wagner en activité». Cette déclaration ne peut pas être vérifiée.

L'attrait de la politique

Prigojine veut manifestement transformer ses prétendus succès militaires en ressources politiques. Il s'en prend de plus en plus souvent aux dirigeants du cercle le plus proche de Poutine: citons, par exemple ,Valeri Gerassimov, le commandant en chef de l'armée, depuis peu directement responsable de la guerre en Ukraine. Il laisse deux mercenaires de Wagner insulter Gerassimov et lui reprocher de ne pas leur fournir suffisamment de munitions.

Autre exemple, Prigojine s'en prend frontalement à Alexandre Beglov, le gouverneur de Saint-Pétersbourg et proche de Poutine. Il l'a récemment qualifié de:

«Parasite et d'arnaqueur qui ne pense qu'à se remplir les poches»

Sans citer de noms, Prigojine a également accusé de hauts fonctionnaires du Kremlin d'attendre «simplement que la Russie perde la guerre et que les Américains envahissent le pays».

De toute évidence, Prigojine veut gagner en influence politique, mais on ignore ce qu'il a concrètement en tête. Oleg Matveychev, un député de longue date du parti Russie unie de Poutine, a déclaré au New York Times: «Nous ne comprenons pas quelles sont ses ambitions politiques».

Pendant ce temps, Prigojine s'est rapproché de Russie juste, un parti nationaliste qui soutient pleinement la guerre contre l'Ukraine. Sergei Miranov, son chef, s'est récemment fait prendre ostensiblement en photo avec une masse, l'arme avec lequel les mercenaires de Wagner massacrent les prétendus traîtres.

Les ambitions politiques de Prigojine se heurtent à des limites. Le politologue Alexandre Kynev explique à ce sujet:

«Prigojine se comporte certes comme un homme politique, mais il n'y a actuellement aucun poste vacant pour lui en Russie.»

Une question pressante se pose actuellement dans les cercles politiques de Moscou: combien de temps Poutine laissera-t-il encore son ami mafieux s'exprimer? La politologue Tatiana Stanowaya répond à cette question dans le New York Times: «Tant que Poutine est bien en selle et qu'il peut monter les différents groupes d'intérêts les uns contre les autres, Prigojine peut se sentir en sécurité. Mais la guerre fait naître des monstres qui peuvent devenir dangereux pour l'Etat s'il montre des signes de faiblesse».

