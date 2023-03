Vladimir Poutine souhaite former une unité armée de volontaires contrôlée par le gouvernement, sur le même modèle que le groupe Wagner. Image: sda

Poutine prépare-t-il une armée de l'ombre?

Une deuxième armée de mercenaires est probablement en train de se former en Russie - financée par un ex-partenaire énergétique de l'Allemagne. Le recrutement pourrait déjà être en cours.

L'entreprise énergétique publique russe crée apparemment sa propre société militaire privée. Le premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhail Michustin, a signé un décret en ce sens, comme l'ont notamment rapporté les services secrets ukrainiens. Il ressort du document que Gazprom Nafta apportera 70% du capital de fondation et que l'organisation de sécurité privée Staff-Centre en apportera 30%.

Selon le service de renseignement, le Kremlin se réfère à la loi «sur la sécurité des installations de combustible et d'énergie», qui stipule que les entreprises de ce secteur «peuvent se voir accorder le droit de créer une organisation de sécurité privée». La part d'une telle entreprise dans le capital statutaire de l'organisation nouvellement créée ne doit pas être inférieure à 50%.

L'Institute for the Study of War (ISW), basé aux Etats-Unis, estime que le président russe Vladimir Poutine souhaite former une unité armée de volontaires contrôlée par le gouvernement, sur le modèle du groupe de mercenaires Wagner dirigé par Evgueni Prigojine. La Russie tenterait actuellement de recruter des volontaires pour le service militaire dans plusieurs endroits douteux.

Selon l'ISW, un blogueur militaire russe a affirmé que la campagne de recrutement de Gazprom avait suscité de l'intérêt à Donetsk, car l'entreprise offrait un salaire mensuel de 400 000 roubles (près de 5000 euros), soit le double de celui versé par la troupe de mercenaires de Prigojine. Avec des primes, un volontaire pourrait gagner jusqu'à 600 000 roubles (7480 euros) par mois au sein de l'organisation Gazprom.

Les experts militaires supposent que Gazprom tente ainsi de concurrencer le groupe Wagner. Ces derniers temps, des rapports avaient régulièrement fait état de querelles au sein de l'élite militaire russe. Prigojine a notamment reproché au ministère de la Défense de ne pas fournir suffisamment de munitions pour les combats en Ukraine.