Moscou va montrer toute la force de l'armée russe pour célébrer le 9 mai

Après avoir échoué aux portes de Kiev, l'état-major russe a dû revoir ses objectifs à la baisse en resserrant l'offensive sur l'est et le sud du pays. (ats/jch)

Après plus de deux mois d'offensive, la Russie n'a jusqu'à présent pu revendiquer le contrôle complet que d'une ville d'importance, Kherson (sud). Son assaut militaire, que nombre d'experts prédisaient comme fulgurante, a été marqué par des déconvenues, notamment logistiques.

Vladimir Poutine a multiplié dimanche les comparaisons entre la seconde guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux du 8 mai, assurant notamment que:

Cyberguerre contre Poutine: la Russie est piratée à une échelle sans précédent

La Russie est connue pour ses redoutables groupes de pirates informatiques. Mais depuis son invasion de l'Ukraine, ce sont, les entreprises et les autorités russes qui se font pirater à tour de bras.

Quelques heures seulement après le début de la grande offensive russe en Ukraine, les hacktivistes ont déclaré une cyberguerre au Kremlin. Le collectif mondial de hackeurs Anonymous, notamment, a immédiatement annoncé des cyberattaques «à grande échelle». Deux jours plus tard, le gouvernement ukrainien a appelé tous ceux qui le pouvaient et le voulaient à participer à la guerre en ligne contre la Russie. Sur Twitter, le ministre du numérique Mykhailo Fedorov annonçait, fin février, la création d'une «IT Army of Ukraine» volontaire.