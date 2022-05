Le char high-tech de Poutine n'a pas fait long feu en Ukraine

Un char T-90M défile dans les rues de Moscou. Image: Shutterstock

Joyau de l'industrie de guerre russe, le T-90M était censé être le char d'assaut le plus moderne, avancé et performant de l'armée. Quelques jours après avoir été aperçu en Ukraine, il a déjà été détruit.

Après avoir coulé le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le Moskva, les Ukrainiens ont infligé une autre lourde perte à l'armée de Poutine. Du moins sur le plan symbolique. Une image montrant la carcasse d'un char d'assaut détruit, gisant encore fumant au milieu de la campagne près de Kharkiv, fait le tour des réseaux sociaux depuis mercredi. 👇

Le journaliste ukrainien Andriy Tsaplienko pose devant la carcasse du T-90M. Image: twitter

Bien sûr, il ne s'agit pas du premier char russe neutralisé en Ukraine, loin de là: depuis le début de l'invasion, la Russie en a déjà perdus 608, selon le site spécialisé Oryx. Les autorités de Kiev avancent des chiffres encore plus élevés. Pourtant, le char en question a une signification particulière. Il s'agit d'un T-90M Proryv-3, le modèle le plus récent, technologiquement avancé et performant de l'armée russe.

Le T-90M est une évolution du T-90, produit depuis le début des années 1990. Les premiers exemplaires de cette version mise à jour ont été livrés en 2020 et, selon le magazine The Drive, seulement une centaine de modèles sont actuellement en service.

Sa présence en Ukraine a été remarquée pour la première fois fin avril. Dans une vidéo publiée par les autorités russes, censée montrer des véhicules ukrainiens détruits dans la région de Kharkiv, les spécialistes ont repéré un T-90M grossièrement dissimulé avec des palettes en bois.

Image: Twitter

«Un défilé d'armements détruits»

Si les deux images montrent le même char, il faut dire que le nouveau joyau de l'armée russe n'a pas tenu longtemps sur le champ de bataille. C'est en tout cas ce que plusieurs observateurs ukrainiens font remarquer, non sans malice, en commençant par les autorités. La page officielle du ministère de la Défense a, par exemple, tweeté:

«Un nouveau char T-90M, fierté de la construction de chars russes, a été détruit près de Kharkiv. L'armée ukrainienne a transformé le T-90M en ferraille. Un défilé d'équipements russes est possible en Ukraine. Un défilé d'armements détruits.»

Illia Ponomarenko, reporter du Kyiv Independent, a ajouté: «Qui aurait pu deviner que les premiers T-90M russes seraient traqués quelques jours après leur déploiement tant annoncé dans l'Oblast de Kharkiv en Ukraine?»

Défauts de fabrications

Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de la première perte confirmée d'un T-90M. Le ministère de la Défense a déclaré que le char a été touché par les forces ukrainiennes avec un missile anti-char Javelin, fourni par les Etats-Unis.

Le nouveau char high-tech de l'armée russe souffre-t-il des mêmes problèmes qui affligent les modèles plus anciens? Ces derniers présentent un défaut de fabrication qui peut se révéler fatal: les munitions, stockées sous la tourelle, peuvent faire exploser le véhicule même s'il est touché par un tir indirect.

Plus d'explications ici 👇 Les chars russes ont un gros défaut et ils explosent les uns après les autres

Par rapport aux vieux chars de conception soviétiques, tels que le T-64, le T-72 et le T-80, le T-90M présente plusieurs améliorations techniques. Le véhicule dispose d'un blindage conçu pour mieux résister aux grenades propulsées par fusée et ses contre-mesures comprennent des lance-grenades fumigènes, qui peut contribuer à le dissimuler, y compris face à l'infanterie équipée d'armes antichars. Tout cela ne semble pourtant pas avoir été suffisant. (asi)