Présidentielle 2022

France: Ce candidat est nul en géographie, la preuve en vidéo

Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle française, n'est apparement pas très fort en géo. Moment gênant sur C8 pour cet européen convaincu.

«C'est l'inverse! Bon. Ben, au temps pour moi.» Grand moment de malaise avec le candidat écolo à la présidentielle française Yannick Jadot sur C8 ce 27 mars. Dans l'émission «Au Tableau», où les prétendants à l'Elysée doivent répondre aux questions d'écoliers, le candidat n'a pas su placer sur une carte la Bulgarie et l'Estonie, ni citer leurs capitales.

Le membre d'Europe Ecologie Les Verts – et député européen – n'a pas semblé non plus être au courant que la Bulgarie et la Roumanie sont... dans l'UE. Décidément, les cordonniers sont les plus mal chaussés.

Quelle est la capitale de l'Estonie? Estoniav Vilnius Tallinn Tolochenaz

Peut-être que vous avez la même réaction que Jadot: «Tallin.

Eh ben voilà.

Ben ça c'est fait.»

Avant de perdre une occasion de se taire en parlant de la Bulgarie et de la Roumanie:

«Oui, mais vous m'avez dit dans l'Union européenne...

– (Les jeunes:) Mais c'est dans l'Union européenne!»