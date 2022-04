Tirant les leçons de 2017 où elle était arrivée au débat fatiguée, après avoir multiplié les déplacements, Marine Le Pen se limitera, pour le début de semaine, à une incursion, lundi matin, en Normandie, sur le thème «A la rencontre des Français: mission convaincre». Avant de s'accorder une journée et demie de retraite dans l'Ouest pour potasser ses dossiers.

Durant l'entre-deux-tours, Marine Le Pen a tenu deux grandes conférences de presse sur des sujets régaliens, les institutions et la diplomatie, est beaucoup intervenue dans les médias et a fait un seul meeting, à Avignon jeudi soir.

Il pourrait faire, mardi, un court déplacement en Ile-de-France et mercredi matin, il présidera le Conseil des ministres. Pour l'après-débat, il devrait effectuer un dernier déplacement en région, conclu par un rassemblement public vendredi. Dans son entretien à TF1, il a résumé:

Emmanuel Macron a tenu, samedi, à Marseille, un premier meeting d'entre-deux-tours largement consacré à l'écologie et au changement climatique, envoyant des signaux aux électeurs de gauche qu'il espère rallier.

Les Français de Genève plébiscitent Macron (et punissent Le Pen)

Les Français de Genève plébiscitent Macron (et punissent Le Pen)

«Je crois que j'ai un projet qui gagne à être connu et j'ai le sentiment que du côté de l'extrême droite il y a un projet qui mérite d'être clarifié»

Pour Emmanuel Macron, le débat de mercredi sera «un moment de clarification». Sur la forme, «l'enjeu est d'être persuasif et convaincant sans prendre un ton trop professoral», souligne son entourage. Dans un entretien diffusé, dimanche, par la chaîne de télévision TF1, Macron a déclaré:

Face aux soutiens engrangés par son adversaire, de gauche comme de droite, ou émanant de la société civile, elle maintient la thématique du pouvoir d'achat plutôt que son premier cheval de bataille, l'immigration, et s'efforce de convaincre la frange populaire de l'électorat.

Le voile constitue un «problème complexe». Ce n'est plus sa priorité dans la lutte contre l'islamisme

La candidate du Rassemblement National (RN) compte soumettre au référendum son projet de révision constitutionnelle sur l'immigration et l'inscription de la «priorité nationale». Concernant le voile, elle souhaite son interdiction dans l'espace public. Prise à partie, elle a admis que:

Le Pen: pouvoir d'achat et immigration

Après la pause du dimanche de Pâques, Marine Le Pen est revenue sur le terrain lundi avec un déplacement dans le Calvados. «Je viens chercher la force du peuple» et «je suis très confiante, je pense que je vais gagner» , a-t-elle lancé. Lors d'un long bain de foule sous un soleil printanier, elle a ajouté:

En 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient déjà face à face pour le débat.

En 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient déjà face à face pour le débat. Image: sda

Le débat télévisé de mercredi pourrait marquer un tournant, comme cela avait été le cas, il y a cinq ans, lors d'un même débat Macron-Le Pen que cette dernière avait mal géré. Cette fois, la candidate d'extrême droite estime être mieux préparée et se dit «extrêmement sereine».

Si le président-candidat centriste est toujours donné vainqueur, dans une fourchette de 53 à 55,5% contre 44,5 à 47% pour Marine Le Pen, il n'est pas à l'abri d'un faux pas ou d'une importante mobilisation de l'électorat anti-Macron. Une éventuelle forte abstention ajoute encore à l'incertitude du second tour.

Dernière ligne droite pour les deux finalistes de la présidentielle française avant le second tour du 24 avril: le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen ferraillaient à distance, lundi, en tentant de déstabiliser l'adversaire, deux jours avant leur face-à-face télévisé très attendu.

Suède: 26 arrestations après des violences entre police et manifestants

Rien n'est joué entre Macron et Le Pen qui ont le débat de mercredi dans le viseur

Est-ce le Moskva ou non? Une photo montre un navire de guerre russe en feu

Plus de «International»

Le second tour de la présidentielle française aura lieu le 24 avril. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se feront face dans un débat télévisé, ce mercredi.

Les plus belles tenues des Grammy Awards

Mon smartphone m'écoute, même en veille, et cet espionnage me gave

Les plus lus

La stratégie «zéro-Covid» de la Chine conduit le pays au désastre

Shanghai est paralysée, confinée depuis des semaines. Les conséquences désastreuses sur la population et l'économie commencent à se faire sentir. Mais le régime de Pékin ne veut faire aucunes concessions.

Depuis fin mars, Shanghai est en confinement total. Dans la métropole économique chinoise de 26 millions d'habitants, cela signifie un couvre-feu strict. Aujourd'hui, de nombreuses personnes confinées dans leur appartement manquent de nourriture. Et l'approvisionnement en médicaments ne fonctionne pas non plus partout.