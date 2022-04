«Nous habitions en France, mais il construisait une maison en Algérie, pour la famille, et il nous disait: "On ne sait jamais, si on vous dégage." Dans ma tête, à l’époque, ça n’imprimait pas. Pourtant, ce qu’il disait alors est resté dans un coin de ma tête, avec ce sentiment de ne pas être français à 100%, parce qu’en face, comme chez Marine Le Pen aujourd’hui, on vous fait ressentir cela.»

«Ils ont déjà assez souffert pour que l’on permette qu’ils se sentent rejetés à cause de leurs origines. Mais de là à être reconnus, flattés en fonction de ces mêmes origines, voilà un pas non républicain qui n’aurait jamais dû être franchi. Encore moins par un parti de gauche (réd : un pique à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon).»

Adversaire résolue de Jean-Luc Mélenchon, qu’elle accuse de s’être compromis avec les «islamistes», mais remontée contre Emmanuel Macron, auquel elle reproche sa «brutalité», l’enseignante et militante laïque Fatiha Agag-Boudjahlat, annonce qu’elle votera pour le président sortant. Non pas parce qu’elle a «peur de Le Pen», mais parce qu’elle pense à ses «élèves», ses «neveux», ses «nièces».

La grande crainte, pour ces partisans de Jean-Luc Mélenchon, est que si Marine Le Pen est élue, les «flics se lâchent», ce que suggère la militante Sihame Assbague dans le premier tweet ci-dessus: on y voit des policiers appréhender sans ménagement deux femmes voilées. La candidate du Rassemblement national l’a écrit dans son programme, même si depuis quelques jours elle ne semble plus tellement sûre d’elle à ce propos: elle veut interdire le voile musulman dans la rue.

Cet entre-deux-tours est celui des cas de conscience chez les électeurs de Mélenchon. Beaucoup parmi eux détestent aussi bien Le Pen la «raciste» que Macron le «riche» et l'«l’islamophobe», père de la loi séparatisme, qui entend combattre l’islamisme en prônant «le respect des principes républicains». Mais, à tout prendre, mieux vaut avoir au pouvoir un «bourgeois islamophobe» qu’une «haineuse raciste» qui s’emploierait à détruire l’Etat de droit afin d’appliquer ses mesures contre l’immigration et l’islam, pensent certains anti-Macron.

La consigne du chef est moyennement comprise. Un sondage montre que si 37% (+4) d’entre eux prévoient de donner leur voix à Macron et 40% entendent s’abstenir, 23% (+5) sont prêts à glisser un bulletin Le Pen dans l’urne. Certes, le «ni-ni» recule et le vote Macron monte, mais le vote Le Pen monte aussi et même, ici, d’un point de plus.

La possible arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, dimanche 24 avril, ravive ces tourments intérieurs. Ils ne sont pas tant liés à la perspective d'une éventuelle remigration forcée des «immigrés», dont plusieurs millions sont aujourd’hui français et souvent nés en France, qu’aux risques que son élection ferait courir aux «Arabes», cette catégorie de Français dont l’histoire en France n’est pas un long fleuve tranquille.

