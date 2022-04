En comparaison, le débat prend place derrière celui entre Chirac et Jospin en 1995 d'un classement toujours emmené par les 20,4 millions de téléspectateurs de 2007 et l'affrontement entre Sarkozy et Hollande. (svp/ats)

Le débat entre-deux-tours, événement très attendu durant ces élections présidentielles, n'a pas tant attiré les foules. En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient suivi le débat qui opposait déjà Marine Le Pen et Emmanuel Macron .

Washington et ses alliés s'attendent à des cyberattaques russes

Un score peu exceptionnel pour le débat entre Le Pen et Macron

Plus de «International»

Cette année, outre TF1 et France 2, chaînes organisatrices, les chaînes d'information et les chaînes parlementaires ont retransmis le débat de l'entre-deux-tours. Un score en deçà de celui de 2017.

Un face à face animé et moins suivi qu'en 2017.

Un face à face animé et moins suivi qu'en 2017. Image: sda

Rien n'est joué entre Macron et Le Pen qui ont le débat de mercredi dans le viseur

Les plus lus

Marine la peine, Emmanuel la frime: match nul, zéro à ego

Emmanuel Macron agacé et arrogant, mais serein sur le fond. Marine Le Pen approximative et radicale, mais sereine sur la forme. Pendant deux heures et quarante-cinq minutes de débat, mercredi soir, les deux candidats ont jonglé péniblement avec les dossiers, mais sans les Français.

Vingt-et-une heures et des poussières, mercredi soir: faux départ. Marine Le Pen mord la ligne et décapsule son laborieux texte d'introduction avant le coup de pistolet des arbitres, Léa Salamé et Gilles Bouleau.