Présidentielle 2022

Le débat entre Pécresse et Zemmour en dix punchlines

Image: twitter

La candidate de droite et le polémiste, au coude-à-coude dans les sondages, se sont affrontés jeudi soir lors d'un duel sur TF1 et LCI vif et haché. Dix punchlines sur cinq sujets affrontés lors du clash.

Au sujet de l'idéologie «Vous êtes fasciné par la force, d’Hitler ou de la Russie. Quand on est sous influence de Poutine, on ne peut pas se dire patriote» Valérie Pécresse, Les Républicains (LR)

«Vous n’êtes qu’une technocrate, une gestionnaire. La politique, ce sont des convictions. Vous évoluez au fil du temps. Vous êtes une centriste. Vous trahirez les électeurs de droite» Eric Zemmour, Reconquête!

Sur les réfugiés ukrainiens «Je suis fidèle à la tradition chrétienne et humaniste de la France. Quand un peuple subit la guerre sur son sol, il doit avoir une autorisation temporaire de séjour dans notre pays» Valérie Pécresse, Les Républicains (LR)

«A chaque fois qu’il y aura une guerre, vous accueillerez des migrants d’où qu'ils viennent, du Mali ou de Syrie. Il faut le dire aux Français» Eric Zemmour, Reconquête!

Sur l'immigration «Tout est bidon chez vous dans la lutte contre l’immigration» Eric Zemmour, Reconquête!

«Votre politique créera un désordre déchirant. Vous êtes un idéologue, vous ne voyez pas le concret. Vous serez impuissant» Valérie Pécresse, Les Républicains (LR)

Sur l'islam «Oui islam et islamisme c’est la même chose, mais je fais une distinction entre l’islam et musulman» Eric Zemmour, Reconquête!

«Avec Eric Zemmour, tout est foutu. Moi je pense que non. Je souhaite que l’islam respecte les lois de la République» Valérie Pécresse, Les Républicains (LR)

Sur l'entourage de Zemmour «Je suis de droite et il n’y a pas de saluts nazis dans mes meetings» Valérie Pécresse, Les Républicains (LR)

«Des nazis qui entourent un juif berbère, c’est original» Eric Zemmour, Reconquête!

Ce premier face-à-face télévisé pourrait être décisif pour les deux prétendants, à un mois du premier tour, afin de relancer une campagne paralysée par la guerre en Ukraine. Et ils ont en commun d'avoir baissé ces derniers jours dans les sondages: Valérie Pécresse est donnée entre 11 et 13%, Eric Zemmour entre 11% et 14%, soit bien derrière Marine Le Pen (17-18%) et très loin derrière Emmanuel Macron (environ 30%). (asi/ats)