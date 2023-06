25 caricatures sur la guerre en Ukraine qui vont vous secouer

«Tu as oublié de mentionner que le barrage se trouve sur le site d'un laboratoire biologique où l'on fabrique des chauves-souris capables de servir d'armes et qui n'attaquent que les personnes ayant de l'ADN russe.»

Poutine se fait snober

Poutine est de plus en plus isolé et s'éloigne toujours plus d'un rôle central sur la scène internationale. Dernière déconvenue en date: son Forum économique international a du mal à attirer des personnalités politiques majeures. Même certains de ses alliés seront absents.

Ils ne viendront pas. Le président français Emmanuel Macron, et le chancelier allemand ne se rendront pas au 26e Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), qui se tient du 14 au 17 juin. Pourtant, Moscou a bien besoin de renforcer son tissu commercial international, après plus d'un an sous un régime de sanctions occidentales.