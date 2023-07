Un florilège des selfies du chef Wagner. Image: Shutterstock

Des images ridicules de Prigojine ont fuité

Le leader des Wagner a vu plusieurs de ses selfies fuiter sur les réseaux sociaux depuis que les autorités ont perquisitionné son domicile. Les internautes en ont profité pour le tourner en dérision.

Evgueni Prigojine voit sa vie privée déballés sur la Toile. Et les événements ont pris une nouvelle tournure (plus drôle, même si l'ambiance n'est pas à la fête) ces dernières heures. Une série de selfies, où Prigojine porte plusieurs déguisements ridicules, circulent sur des comptes Telegram pro-Kremlin.

Les images auraient été trouvées lors de perquisitions menées dans son manoir de Saint-Pétersbourg. Et ces photos (un brin étranges) ont fuité sur Internet. On y découvre le terrible Evgueni Prigojine affublé d'une moumoute et d'une fausse barbe qui lui donne des airs de benêt. Selon les informations, il aurait utilisé ces sublimes déguisements pour opérer en toute discrétion avec le groupe Wagner, en dehors des frontières russes.

Un selfie de compétition.

Depuis sa «marche de la justice» avortée le 24 juin, le chef de la milice paramilitaire est attaqué de toutes parts. Ses déguisements ont valu quelques railleries au chef de l'une des armées les plus violentes.

Il est beau, le boss de Wagner.

Jolie moumoute, de belles lunettes et le tour est joué.

Le raid des autorités russes est intervenu alors que Prigojine était soi-disant exilé en Biélorussie dans le cadre d'un accord négocié avec Poutine et Alexandre Loukachenko. Celui-ci a pourtant indiqué ce jeudi:

«Prigojine est à Saint-Pétersbourg. Où est-il ce matin? Peut-être parti à Moscou, ou ailleurs. En tout cas, il n'est pas sur le territoire biélorusse» Alexandre Loukachenko lors d'une conférence de presse

Internet se marre 👇

(svp)