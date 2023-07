Image: watson

Voici les règles secrètes de Wagner

On savait peu de choses sur la création de la troupe de mercenaires Wagner jusqu'à présent. Un document secret tout juste dévoilé livre des informations sur le fonctionnement interne de cette armée privée — et sur ses règles parfois curieuses.

Levent Constabel

Ce n'est rien de plus qu'un morceau de papier froissé, mais ce qui y est écrit fait sensation: selon le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War, un document a été découvert en Russie, qui donne un nouvel éclairage sur la création de la troupe de mercenaires Wagner.

Protection des combattants

Le document est daté du 1er mai 2014, donc avant la première intervention présumée des mercenaires de Wagner dans le Donbass. Il a été signé par Evgueni Prigojine et Dmitry Utkin, les deux fondateurs de l'armée privée. Il énumère plusieurs règles que doivent respecter les mercenaires de Wagner, complétées par des mentions manuscrites qui semblent presque ironiques à la vue des événements actuels.

Prigojine est mentionné dans le document comme directeur et doit se consacrer à plusieurs domaines d'activité de la troupe de mercenaires. Utkin, quant à lui, est listé comme commandant avec ses propres tâches.

Le document retrouvé lors d'une perquisition chez Evgueni Prigojine Twitter

Le document traduit en anglais (montage) Twitter

En tant que «directeur» des mercenaires de Wagner, Prigojine doit donc s'occuper entre autres des points suivants:

La fourniture d'armes et d'argent

L'emploi permanent des mercenaires

La protection des combattants contre les conséquences juridiques — par exemple contre une sanction en vertu de l'article 359 du code pénal russe pour mercenariat.

En outre, Prigojine serait responsable de la résolution «collégiale» des problèmes au sein du groupe, ce point n'étant pas défini plus précisément.

Le fondateur de Wagner, Utkin, a d'autres tâches:

La sélection et la formation de nouvelles recrues,

L'élimination des déserteurs

L'application de l'interdiction de l'alcool et des drogues

Dmitry Utkin devrait également veiller à ce que ses mercenaires utilisent correctement les connaissances qu'ils ont acquises et qu'ils mènent leurs missions à bien. Il doit, lui aussi, s'efforcer de résoudre les problèmes de manière «collégiale».

Ne pas s'opposer au peuple

Mais ce n'est pas tout. Outre les tâches différentes des deux hommes de Wagner, il existe un point commun décisif.

Les deux listes de tâches contiennent des garanties de sécurité de l'armée privée vis-à-vis du Kremlin et en particulier de Vladimir Poutine. Ainsi, au point sept de sa liste, voici ce qu'on découvre:

Utkin s'engage par exemple à ne s'opposer en aucun cas au président russe Vladimir Poutine

Dans la liste de Prigojine, on peut traduire littéralement: «Ne pas se retourner contre le peuple russe» — une phrase qui, dans le contexte des récents événements, semble tout à fait ironique.

En effet, du 23 juin au 24 juin, Prigojine a déclenché une mutinerie contre le commandement militaire de la Russie et a occupé la mégapole du sud de la Russie, Rostov-sur-le-Don. Il a ensuite envoyé une colonne militaire à Moscou.

Ce n'est qu'à 200 kilomètres des portes de la capitale russe que Prigojine a interrompu sa «Marche de la justice» avant de s'exiler en Biélorussie. Aujourd'hui, personne ne sait où il se trouve exactement.

Il y a une dernière mission commune attribuée à Prigojine et Utkins. En note manuscrite, on peut lire:

«Fais ce que tu dois faire et laisse les choses suivre leur cours»

Sans doute en référence à l'empereur romain Marc Aurèle, auquel la citation est attribuée.



Traduit et adapté par Noëline Flippe