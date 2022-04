Andrew a (encore) des problèmes, cette fois avec de l'argent douteux

Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson auraient reçu, à l'instigation de l'homme d'affaires, des sommes importantes provenant de la fortune d' une millionnaire turque . Cette dernière avait fui son pays pour des raisons politiques et avait, selon ses dires, chargé l'homme d'affaires de mettre son argent en sécurité. Elle porte désormais plainte à Londres pour obtenir la restitution de sa fortune .

Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux

Poutine peut trembler: Wali, le sniper aux «40 morts par jour», est vivant

Il aurait tué un gradé russe à 1,5km de distance, réchappé à plus de 1000 obus et a même dû démentir sa propre mort. Wali, «meilleur tireur d'élite du monde» et star franco-canadienne de la guerre, avait quitté femme et enfant pour rejoindre la résistance ukrainienne. Et il va bien.

«J'ai l'impression de voir la Seconde Guerre mondiale en couleur!» Ce message enveloppé d'angoisse et d'adrénaline, Wali l'a posté sur son blog peu après son arrivée sous les bombes russes. Le tireur d'élite franco-canadien, au tableau de chasse enviable (pour ceux qui aiment tuer), avait répondu à l'appel de Zelensky à la fin du mois de février.