Le livre du prince Harry est le «plus jeté de l'été»

Après un démarrage en fanfare, le livre du prince Harry, Spare, a été bradé à moitié prix un peu partout. Désormais, ses exemplaires sont abandonnés. Image: Corbis News

Spare, l'ouvrage du prince Harry, déçoit les lecteurs au point que ses exemplaires se retrouvent abandonnés au bord des plages et des piscines d'hôtel. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes, selon une voyagiste.

En publiant en janvier dernier une autobiographie aussi croustillante que controversée, Spare, le prince Harry était conscient de s'attirer les foudres de la royauté britannique et de sa famille. Un peu moins celle des hôteliers.

Alerte aux livres abandonnés

En effet, une agence de voyage vient de tirer la sonnette d'alarme. Selon la société «On The Beach», de plus en plus d'exemplaires de Spare se retrouvent abandonnés dans les hôtels. Rien que cet été, plus de 100 livres auraient été trouvés chez ses établissements partenaires.

La responsable de la clientèle du voyagiste, Zoe Harris, s'est alarmée auprès journal britannique Daily Express: «Nous n'avons jamais rien vu de tel».

Selon elle, des vacanciers ont été surpris en train de laisser le livre au bord de la piscine, à la réception et des chambres - voire même de le jeter dans des poubelles au bord de la plage. De nombreux exemplaires abandonnés se retrouveraient ainsi empilés dans les bureaux des objets trouvés des hôtels.

Les librairies et les bibliothèques locales refusant de reprendre les ouvrages et faute de savoir qu'en faire, les hôtels les renverraient par dizaines au siège de «On The Beach».

«Au début, on a pris la chose avec humour, et nous avons cru à une coïncidence. Mais entre-temps, c'est devenu un problème»

Selon Zoe Harris, les révélations du prince Harry seraient «le livre le plus jeté de l'été». La responsable supplie même les hôtels partenaires de de cesser de lui renvoyer les exemplaires: «Sinon, nous n'arrivons jamais à nous débarrasser de tous».

La prochaine étape consistera à offrir les livres en ligne.

(Traduit et adapté de l'allemand par Nicolas Varin et mbr)