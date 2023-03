Maintenant qu'il se retrouve sans domicile fixe, le duo terrible acceptera-t-il de quitter sa Californie pour l'occasion du couronnement? montage: watson

Harry et Meghan font face à un sacré dilemme

C'est officiel! Les agitateurs d'outre-Atlantique ont reçu leur invitation au couronnement du paternel. Accepter ou décliner? Telle est la question.

Nous y voilà. Après des mois de bluff, de provocations et de blabla «la balle est dans leur camp», la nouvelle a été confirmée ce week-end par le biais de leur porte-parole. Les turbulents duc et duchesse de Sussex sont bel et bien conviés au couronnement de Charles III, en mai prochain. «Enfin!» a-t-on envie de soupirer.

Ne vous réjouissez pas trop vite. Si le couple semble ne pas s'être formalisé par la forme de l'invitation (à défaut d'un carton, Buckingham Palace leur a fait parvenir un email), cette officialisation pourrait, en fait, marquer le début des problèmes.

«Une décision immédiate quant à la présence du duc et de la duchesse ne sera pas divulguée pour le moment» Un porte-parole du couple, au Sunday Times

Le prince déchu et l'actrice américaine ont maintenant deux mois de tergiversation - bruyante, probablement - devant eux, avant de prendre leur décision.

Un dilemme «aigu»

Si, côté famille royale, inviter le fils et son épouse aurait été une évidence pour Charles, ne serait-ce que par souci de «symbole de l'unité nationale», du côté californien, la réponse est très «incertaine» et pose un «dilemme aigu».

Selon le chroniqueur royal Richard Fitzwilliams au Daily Mail, les retrouvailles en famille ne sont pas la motivation première d'Harry et Meghan. A la limite, «les discussions avec les autres membres de la famille royale porteront sur la météo».

«Ils veulent des excuses. Ils ne les obtiendront pas» Richard Fitzwilliams au Daily Mail.

La présence au couronnement du couple devrait surtout dépendre d'une très pragmatique pesée d'intérêts. Harry et Meghan, qui ont fait «des interviews à rallonge, des mémoires et des menaces d'autres mémoires» leur fond de commerce, savent pertinemment qu'ils doivent ce succès commercial à leurs liens (plus ou moins) étroits avec la famille royale.

Leur absence à l'évènement royal de l'année risque de les faire paraître très «déconnectés» - non seulement aux yeux du public, mais surtout auprès de Netflix, Spotify, Random House et autres géants du divertissement avec lesquels ils ont noué de juteux contrats.

Ce besoin immédiat de publicité, Buckingham Palace en est conscient. De fait, si Harry et Meghan daignent pointer le bout de leur nez, ils n'auront que peu de contrôle sur leur narration et seront strictement contrôlés, comme lors du jubilé de platine d'Elizabeth II, en juin dernier. «Ils ne manqueront à personne s'ils ne sont pas vus par une grande partie du public britannique», tranche le chroniqueur Richard Fitzwilliams.

Un toit pour dormir

Une autre source de motivation pourrait convaincre Harry et Meghan de faire le déplacement: un nouveau pied-à-terre au Royaume-Uni, après le retrait de leur maison de campagne Frogmore Cottage par Charles III.

Une décision «malheureuse» pour Harry et Meghan, selon une source proche ce week-end au Sunday Times, alors qu'ils espéraient que Frogmore serait leur «maison pour toujours».

On apprend toutefois ce dimanche dans les colonnes du Mail on Sunday que Charles serait sur le point de proposer aux amoureux sans domicile fixe, en guise de branche d'olivier, une chambre avec chauffage et eau courante au palais de Buckingham, lors de leur prochaine visite en Europe.

D'ailleurs, il y a de la place! Le prince Andrew vient tout juste d'en être délogé. Ses affaires - y compris sa collection d'ours et de peluches - ont été déplacées. Des camionnettes de déménagement ont été repérées ces jours-ci, vadrouillant sur le domaine de Windsor.

Il s'agit du dernier mouvement en date dans le jeu de Monopoly incessant des propriétés royales initié par le roi, afin de rationaliser les frais de la monarchie.

Si l'offre de Buckingham Palace échoue à séduire Harry et Meghan, le roi a d'autres cartes à jouer. D'après le Mail, le couple pourrait également se voir proposer le palais St James, ou l'ancienne demeurre de la princesse Diana, le grand appartement n°1 du palais de Kensington, actuellement vide et en cours de rénovation.

Autant d'options difficiles pour les exilés de la Couronne britannique. Pour ce qui est de la décision ultime - accepter ou décliner - les Sussex auront au moins une bonne excuse sous le coude. Le couronnement du patriarche tombe le 6 mai - le jour du 4e anniversaire de leur fils, Archie.